Suprema Corte valida extinción de fideicomisos promovida por AMLO y descarta irregularidades

Ciudad de México. - Este martes 17 de marzo de 2026, la Suprema Corte de Justicia avaló la extinción de 109 fideicomisos y fondos del entonces Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, medida que fue decretada por el Congreso en noviembre de 2020. Cabe recordar que esta decisión se tomó al inicio de la pandemia por Covid-19, con el argumento de concentrar recursos.

Por lo tanto, el pleno del máximo tribunal determinó que el proceso legislativo para eliminarlos no tuvo fallas graves que invalidaran la decisión del Congreso. Tras revisar las impugnaciones presentadas por legisladores de oposición, los ministros concluyeron que estos instrumentos financieros funcionan como mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo y no son garantías fijas para el ejercicio de derechos.

Es importante destacar que, según la resolución, el Estado puede reorganizar sus recursos para mejorar la transparencia y la eficiencia del gasto, siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales. Asimismo, integrantes de la Corte, como su presidente Hugo Aguilar Ortiz, señalaron que la desaparición de estos fideicomisos no implica por sí misma una afectación a los derechos.

Andrés Manuel López Obrador

De tal forma que el gobierno federal deberá garantizar la continuidad de los apoyos en sectores como la atención a víctimas, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ante la desaparición de los fideicomisos, estos apoyos deberán entregarse mediante mecanismos presupuestarios directos u otras alternativas administrativas que den certeza a los beneficiarios.

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¿Qué pasará?

En general, la decisión de la Corte significa que la reforma se mantiene tal como fue aprobada, ya que no se encontró que violara la Constitución. En los hechos, esto confirma que los fideicomisos desaparecen de manera definitiva y que el Congreso tiene la facultad de hacer este tipo de ajustes en el manejo de recursos públicos sin que eso implique, por sí solo, afectar derechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui