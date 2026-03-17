Tráfico en CDMX HOY: Marchas y BLOQUEOS que complicarán las calles este MARTES 17 de marzo

Ciudad de México.- Si hoy, martes 17 de marzo de 2026, planeas desplazarte por automóvil la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes precauciones. A lo largo del día se tienen contempladas diversas marchas, bloqueos y movilizaciones sociales que podrían generar complicaciones viales en distintos puntos de la capital, de acuerdo con reportes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Para evitar contratiempos en tus traslados, aquí en TRIBUNA te compartimos el panorama completo de las movilizaciones previstas para este día, con horarios y ubicaciones clave.

Conoce toda la información de las marchas de este día. Foto: C5

Marchas y BLOQUEOS HOY en CDMX

Las protestas y concentraciones se distribuirán en varias alcaldías, con actividades programadas desde las primeras horas de la mañana y otras que se extenderán durante el día, por lo que se recomienda considerar rutas alternas.

Alcaldía Cuauhtémoc

Desde las 07:00 horas se prevé una concentración en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera. Más tarde, a las 07:30 horas, otro grupo se reunirá en Avenida Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

A las 11:00 horas se tiene programada una movilización en Medellín 33, en la colonia Roma Norte.

A las 12:00 horas, se espera otra concentración en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael. Además, durante el día se contemplan reuniones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur, y en Atlixco 12, colonia Condesa.

Alcaldía Gustavo A. Madero

En esta demarcación, a las 07:00 horas se registrará una concentración en Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Lindavista, lo que podría generar afectaciones en esta zona del norte de la ciudad.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Para las 08:00 horas está prevista una movilización en Avenida Marina Nacional 287, en la colonia Verónica Anzures, punto clave cercano a zonas corporativas y de alta circulación vehicular.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 10:00 horas se reporta una concentración-marcha que partirá de Calzada Ignacio Zaragoza 200, en la colonia 10 de Mayo, con rumbo hacia Avenida Francisco del Paso y Troncoso 219, en Jardín Balbuena. La ruta exacta podría variar, por lo que se recomienda evitar la zona.

Alcaldía Xochimilco

A las 11:00 horas se prevé una concentración en Circuito Javier Piña y Palacios y Licenciado Martínez de Castro, en la colonia San Mateo Xalpa.

Conoce toda la información de las marchas de este día. Foto: C5

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas habrá una movilización en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, una zona con alta carga vehicular.

Alcaldía Tlalpan

También a las 13:00 horas se contempla una concentración en Plaza de la Constitución 1, en la colonia Tlalpan Centro. Además, durante el día se prevé actividad en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día se reporta una concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, por lo que se recomienda tomar precauciones si circulas por esta zona.

Hoy No Circula para este martes

Además de las movilizaciones, este martes 17 de marzo se mantiene activo el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México, con restricciones para vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma 1 y 2.

Ante este panorama, autoridades recomiendan salir con anticipación, utilizar aplicaciones de tráfico en tiempo real y considerar rutas alternas para evitar retrasos. Las movilizaciones podrían generar cierres parciales o totales en avenidas principales, por lo que mantenerse informado será clave durante la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui