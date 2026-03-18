ALERTA vial: Marchas y BLOQUEOS afectan el TRÁFICO en CDMX HOY miércoles 18 de marzo

Ciudad de México.- Si este miércoles 18 de marzo de 2026 tienes planeado viajar en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), conviene que revises rutas y tiempos, pues a lo largo del día se tienen previstas múltiples marchas, concentraciones y bloques que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías.

De acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), las actividades comenzarán desde temprana hora y se extenderán hasta la tarde, con presencia en zonas clave como el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y avenidas principales. Anticiparte será clave para evitar retrasos.

Alerta vial: movilizaciones HOY en CDMX complicarán el tráfico. Foto: C5

Movilizaciones HOY miércoles 18 de marzo en CDMX

Las concentraciones estarán distribuidas en varias alcaldías, con distintos horarios y puntos de reunión. En algunos casos también se contemplan marchas, lo que podría complicar aún más la circulación.

Alcaldía Cuauhtémoc

La jornada inicia desde las 07:00 horas con una concentración en Calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera.

Más tarde, a las 08:30 horas, se prevé otra reunión en Avenida Paseo de la Reforma 500, en la colonia Juárez.

A las 09:00 horas habrá tres puntos simultáneos: en Avenida Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera; en calle Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores; y una concentración-marcha en Paseo de la Reforma sin número, colonia Juárez, con rumbo a Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico. La ruta de esta movilización aún no está definida.

A las 10:00 horas se suma otra concentración en Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, en la colonia Centro.

Posteriormente, a las 10:30 horas, habrá presencia en Donceles y Allende, también en el Centro Histórico.

Para las 11:00 horas, se tiene prevista una concentración en Serapio Rendón 57, colonia San Rafael.

Más tarde, a las 12:00 horas, habrá actividad en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la misma colonia.

Finalmente, a las 16:00 horas se contempla otra concentración-marcha desde Paseo de la Reforma hacia Plaza de la Constitución, con ruta aún por definir.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 07:30 horas se realizará una concentración en Avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Lindavista, lo que podría afectar la circulación en esta zona desde temprano.

Alcaldía Miguel Hidalgo

Desde las 07:00 horas habrá una concentración en Avenida Marina Nacional 287, colonia Verónica Anzures.

Más tarde, a las 11:00 horas, se prevé otra movilización en Galileo 114, en la colonia Polanco Primera Sección.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 07:00 horas se realizará una concentración en H. Congreso de la Unión 66, en la colonia El Parque, lo que podría generar tráfico en esta vialidad clave.

Marchas CDMX hoy 18 de marzo. Foto: C5

Alcaldía Iztapalapa

Para las 12:00 horas está programada una concentración en Avenida Reforma 50, en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Alcaldía Coyoacán

También a las 12:00 horas se prevé una concentración en Investigación Científica, dentro de Ciudad Universitaria, una zona con alta afluencia vehicular.

¿Cómo afectarán las marchas el tráfico en CDMX?

Las movilizaciones de este miércoles impactarán principalmente avenidas como Paseo de la Reforma, Insurgentes, Marina Nacional y zonas del Centro Histórico. Además, las marchas con ruta indefinida podrían generar cierres intermitentes. Se recomienda anticipar salidas, considerar rutas alternas y mantenerse atento a actualizaciones viales durante el día.

uD83DuDEABContinúa bloqueo sobre Av. Marina Nacional y Bahía de San Hipólito, colonia Verónica Anzures, @AlcaldiaMHmx.



uD83DuDD00Alternativa vial: Calzada General Mariano Escobedo.#MovilidadCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad https://t.co/jkmucTdhA1 — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui