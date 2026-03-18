Clima en CDMX HOY 18 de marzo: FRÍO por la mañana y radiación muy alta por la tarde

Ciudad de México.- Antes de salir este miércoles 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), conviene que revises el pronóstico del clima completo, ya que el ambiente tendrá contrastes importantes: una mañana fría, un aumento gradual de temperatura y niveles muy altos de radiación solar por la tarde que pueden afectar tus actividades si no tomas precauciones. ¡Aquí la información para que planifiques tu día!

Así será el clima en CDMX este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal Meteored.mx, este miércoles 18 de marzo de 2026 se espera un día con nubes y claros por la mañana, ambiente templado por la tarde y cielo despejado hacia la noche, sin probabilidad de lluvia. Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco en la capital. Alrededor de las 07:00 horas, la temperatura se ubicará en 7 grados, con sensación térmica cercana a los 9°C y cielo parcialmente nublado.

Así será el clima en CDMX este miércoles. Foto: Conagua

Para las 08:00 horas, el termómetro subirá a 10 grados, mientras que a las 09:00 horas alcanzará los 13°C. En este periodo dominarán las condiciones de nubes y claros, con viento ligero que cambiará de dirección entre el noroeste, norte y este, con velocidades de entre uno y 14 kilómetros por hora. Aunque el índice UV se mantendrá bajo durante la mañana, la temperatura irá en aumento conforme avance el día.

A partir del mediodía, las condiciones cambiarán. Hacia las 11:00 horas se espera cielo mayormente soleado, con temperatura de 17°C y un incremento significativo en la radiación ultravioleta, que alcanzará niveles muy altos. Para las 14:00 horas, la temperatura llegará a los 21°C y presencia de nubes y claros. En este punto, el índice UV se elevará hasta nivel 10, considerado muy alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar con factor de protección entre 25 y 50.

Durante la tarde, el viento será moderado, con dirección variable entre sureste y norte, con velocidades de entre tres y 20 kilómetros por hora. Para las 17:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo cercano a los 22°C, manteniendo un ambiente templado. Por la noche, el clima se estabilizará con cielo despejado y descenso de temperatura. A las 20:00 horas se esperan 17°C, mientras que hacia las 23:00 horas el termómetro bajará a 14°C.

????uD83CuDF2B? Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ?? pic.twitter.com/ATo6TGWN7R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 18, 2026

El viento continuará presente, con dirección predominante del norte y noroeste, con velocidades de entre 5 y 20 kilómetros por hora, lo que reforzará la sensación de frescura durante la noche.

Ante estas condiciones, se recomienda abrigarse durante la mañana y la noche, así como usar protección solar durante la tarde debido a los niveles muy altos de radiación. También es importante mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui