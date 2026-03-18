Clima HOY miércoles 18 de marzo en la NOCHE: Prevén LLUVIAS y CHUBASCOS en estas regiones

Ciudad de México.- Para la noche de este miércoles 18 de marzo de 2026 se prevén lluvias en distintas regiones del país, acompañadas de viento fuerte en el sureste. Si tienes planes al exterior, es recomendable consultar el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para mantenerte informado sobre las condiciones del clima.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche y la madrugada del jueves, una vaguada en altura sobre el golfo de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias puntuales fuertes en el sureste del país. Asimismo, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 41 comenzará a modificar sus características, favoreciendo un gradual aumento de temperaturas en varias regiones.

También se prevé viento de componente norte con rachas intensas en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de rachas moderadas a fuertes en la península de Yucatán y zonas del golfo de México.

Revisa el #VideoPronóstico vespertino del #SMNmx para que tengas toda la información sobre las condiciones #Meteorológicas que se prevén en #México para esta noche y las primeras horas de mañana. pic.twitter.com/klEF3agXg1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 19, 2026

¿Dónde lloverá este miércoles 18 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en:

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas en:

Tamaulipas

Durango

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Michoacán

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), de 50 a 70 km/h en Yucatán y Quintana Roo, y de 30 a 50 km/h en Veracruz, Tabasco y Campeche.

Para mañana jueves 19 de marzo, el SMN prevé que canales de baja presión, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de humedad, mantendrán condiciones para lluvias en gran parte del país, principalmente en el sur y sureste.

Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará ambiente seco en el norte del territorio nacional, dando paso al inicio de una onda de calor en estados del noroeste y norte, incluyendo Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Esta condición también continuará en regiones del occidente y sur del país.

¿Dónde lloverá mañana jueves 19 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Tabasco

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Veracruz

Campeche

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

San Luis Potosí

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Yucatán

Quintana Roo

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Sabes cuál fue el fenómeno #Meteorológico que en 2025 causó mayores efectos en #México? Descubre éste y otros datos #Climatológicos de nuestro país en el #ReporteDelClimaMéxico que puedes consultar en https://t.co/v4PtfwWadu pic.twitter.com/Ks8ZOM2BQQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua