CNTE paraliza el Zócalo: Arranca paro de 72 horas que sacude CDMX

Ciudad de México.- Este 18 de marzo del 2026, el Zócalo de la Ciudad de México ha sido tomado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), maestros y trabajadores de la educación, dando así inicio al paro nacional de 72 horas.

Todo inició con una marcha de los manifestantes, arrancando desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución, donde se instaló un plantón masivo, que ha generado tensiones y afectaciones viales en rutas importantes.

Previo a la marcha, en un mitin la secretaria de la sección 22, Yenny Aracely Pérez, declaró como "contradictorio" lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana, al mencionar que existe el diálogo con el magisterio.

Nos dicen que hay apertura a escucharnos, pero llegamos aquí y nos encontramos con un Palacio Nacional rodeado de estructuras metálicas, y nos preguntamos si es así como se propone el diálogo", comentó.

¿Qué es lo que solicitan?

El magisterio democrático exige la resolución de varios temas sociales y laborales:

Reforma de pensiones : Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 , esperando volver al sistema anterior libre de Afores.

: Abrogación total de la , esperando volver al sistema anterior libre de Afores. Reforma educativa : Erradicación de las actuales reformas que consideran perjudiciales.

: Erradicación de las actuales reformas que consideran perjudiciales. Incremento salarial : Exigen un aumento del 100% directo al sueldo base.

: Exigen un aumento del 100% directo al sueldo base. Mejores condiciones laborales : Estabilidad en el empleo, democracia sindical y mayor presupuesto para los centros educativos.

: Estabilidad en el empleo, democracia sindical y mayor presupuesto para los centros educativos. Justicia social: Resolución a las demandas de "represión" al magisterio.

Por medio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Gobierno Federal afirma que mantiene canales abiertos para atender las peticiones; sin embargo, se ha hecho un llamado a que las protestas sean de forma pacífica.

Se reportan enfrentamientos

Se ha reportado que durante la manifestación, policías de tránsito impidieron el acceso a una camioneta, lo que desató empujones, gritos y jaloneos con los ciudadanos. El enfrentamiento ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar equipo de sonido al Zócalo.

En videos compartidos en redes se observa cómo algunos integrantes de la CNTE empujan con fuerza una patrulla, mientras los policías contienen la situación para evitar la escala del conflicto. En medio del caos también pueden observarse insultos y algunos golpes.

Tras varios intentos, los participantes lograron ingresar la camioneta, lo que fue celebrado por los manifestantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui