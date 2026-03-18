¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Iztaplapa

Fuerte incendio consume negocio de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

La cortina de humo logró verse en zonas aledañas a la alcaldía Iztapalapa; la ciudadanía compartió lo ocurrido en redes sociales

Fuerte incendio consume negocio de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa
Fuerte incendio consume negocio de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa Foto: Internet

Ciudad de México.- La tarde del 18 de marzo del 2026, vecinos de Santa Martha Acatitla, perteneciente a la alcaldía de Iztapalapa, reportaron un fuerte incendio de un negocio con ubicación en la calle Cayetano Andrade, provocando alteraciones en la zona sur.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron imágenes de lo ocurrido, confirmando que el siniestro ocurría en una fábrica de hule. Tras el reporte, miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para sofocar el siniestro.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, mencionó que, como medida de seguridad, se realizó una evacuación de al menos 250 personas en zonas aledañas. Así mismo, comento que se estarán realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros en el sitio donde ocurrieron los hechos; además, se le brindó atención medica a una persona afectada.

En coordinación con Bomberos CDMX laboramos para sofocar un incendio registrado en un predio ubicado en calle Cayetano Andrade, col. Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa. Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 250 personas de predios aledaños. Al momento, se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros. En el lugar se atendió a una persona por inhalación de humo", dijo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en X.

 

Tras el incendio el Jefe Vulcano Cova compartió mediante redes sociales, un informe de lo ocurrido, mencionando lo ocurrido en la bodega de Santa Martha Acatitla.

Al momento, el fuego ha sido confinado y no representa riesgos a la población. Continuamos laborando en la zona", dijo Vulcano Cova en redes.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.