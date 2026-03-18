Fuerte incendio consume negocio de Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

Ciudad de México.- La tarde del 18 de marzo del 2026, vecinos de Santa Martha Acatitla, perteneciente a la alcaldía de Iztapalapa, reportaron un fuerte incendio de un negocio con ubicación en la calle Cayetano Andrade, provocando alteraciones en la zona sur.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron imágenes de lo ocurrido, confirmando que el siniestro ocurría en una fábrica de hule. Tras el reporte, miembros del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar para sofocar el siniestro.

??????? Bomberos capitalinos sofocan un fuerte #incendio registrado en una fábrica de colchones ubicada en la calle de Cayetano Andrade y Elpidio Canales, en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía #Iztapalapa.



?? #DíaEnImágenes / Alfredo Domínguez pic.twitter.com/VeePln2S5Q — La Jornada (@lajornadaonline) March 18, 2026

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, mencionó que, como medida de seguridad, se realizó una evacuación de al menos 250 personas en zonas aledañas. Así mismo, comento que se estarán realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros en el sitio donde ocurrieron los hechos; además, se le brindó atención medica a una persona afectada.

En coordinación con Bomberos CDMX laboramos para sofocar un incendio registrado en un predio ubicado en calle Cayetano Andrade, col. Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, Iztapalapa. Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales. Como medida de seguridad, se realizó la evacuación de 250 personas de predios aledaños. Al momento, se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros. En el lugar se atendió a una persona por inhalación de humo", dijo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en X.

En coordinación con @Bomberos_CDMX laboramos para sofocar un incendio???? registrado en un predio ubicado en calle Cayetano Andrade, col. Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, @Alc_Iztapalapa.



Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/abLqPjOaPp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 18, 2026

Tras el incendio el Jefe Vulcano Cova compartió mediante redes sociales, un informe de lo ocurrido, mencionando lo ocurrido en la bodega de Santa Martha Acatitla.

Al momento, el fuego ha sido confinado y no representa riesgos a la población. Continuamos laborando en la zona", dijo Vulcano Cova en redes.

Atendemos un incendio en una bodega donde se almacena poliuretano, con una superficie de 300 m2, ubicada en la Colonia Santa Martha Acatitla, en la Alcaldía Iztapalapa. #AlMomento, el fuego ha sido confinado y no representa riesgos a la población. Continuamos laborando en la… pic.twitter.com/YeIgrzo7g7 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui