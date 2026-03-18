"Lejos de pedir perdón": Presidenta de Madrid defiende a España; "debe estar orgullosa de su legado en México"

Ciudad de México.- Durante una entrevista con Okdiario, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue cuestionada por las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América. "Abusos los que se cometían contra la propia autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales", respondió.

La presidenta no concuerda con las palabras del monarca, quien aseguró que hubo mucho abuso en la conquista de América y que cuando se estudian y conocen algunos de los hechos históricos con el criterio y los valores que existen hoy en día, "obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos". Sin embargo, tras las declaraciones del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso asegura que España no tiene por qué disculparse, añadiendo que la conquista de América supuso que el continente progresara.

Ayuso responde a Felipe VI sobre la conquista de América y defiende que España debe estar profundamente orgullosa de su legado en México

"Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre", declaró la mandataria.

Con respecto a las declaraciones de Felipe VI, Ayuso ha incluido que el monarca solo quería mostrarse educado en un contexto pseudoprivado con el embajador dentro de una conversación mucho más amplia. Sin embargo, la mandataria recordó las acciones de la Comunidad de Madrid en favor de fortalecer la relación con México, afirmando que desde su gobierno se ha trabajado durante años por la hermandad y la unión con toda la comunidad hispanoamericana.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, descartó que España vaya a ofrecer disculpas a México por la conquista e incluso aseguró que los mexicanos no contaban con un proceso de civilización hasta que llegaron los españoles.



Sus declaraciones se dan luego de… pic.twitter.com/lKEe7RzYxh — REFORMA (@Reforma) March 18, 2026

Las declaraciones de la presidenta han generado debates sobre la interpretación del pasado común entre España y México, así como sobre la utilización política de la historia en el contexto de las relaciones bilaterales.

Fuente: Tribuna del Yaqui