México y Estados Unidos inician con la negociación del T-MEC, anuncia Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de marzo de 2026, Marcelo Ebrard Casaubón, quien es el secretario de Economía, ha informado que se ha iniciado con las discusiones relacionadas con la revisión del T-MEC. Por medio de un mensaje en sus redes sociales, Ebrard ha mencionado que la delegación mexicana tuvo un diálogo con Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos, junto con su equipo.

"Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día", señaló el secretario de Economía en su mensaje. La revisión del T-MEC comienza en medio de un proceso incierto por la guerra arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

México y Estados Unidos inician con la negociación del T-MEC

El futuro del acuerdo aún es incierto, por la imposición de Trump con los aranceles a sus dos países vecinos, ya que los acusa de facilitar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, lo que ha sugerido la posibilidad de dejar expirar el T-MEC y buscar acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.

En el T-MEC se engloba el 30 por ciento de la economía mundial; fue negociado durante la primera administración de Trump y entró en vigencia en 2020 como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual el presidente consideraba perjudicial para su país.

Los tres países que conforman el T-MEC deben decidir este 2026 si extienden el tratado tal y como está por los próximos 16 años, hasta 2042, siendo una opción considerada como poco probable, o si se comenzará con un proceso complejo de revisión, con el que se tendrá de plazo hasta 2036; si no logran un acuerdo, el pacto terminaría.

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026

El bloque comercial tiene como objetivo reducir su dependencia comercial con Asia, revisar las reglas de origen de los productos amparados por el tratado y reforzar las cadenas de suministro frente a las disrupciones provocadas por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra de Irán.

Fuente: Tribuna del Yaqui