Paro CNTE HOY en CDMX: ¿Qué calles están cerradas? Alternativas viales ante BLOQUEOS

Ciudad de México.- ¡Alerta en la capital mexicana! Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará un paro nacional de 72 horas, acompañado de una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocará afectaciones en la movilidad y en la operación de servicios educativos en distintas entidades. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que tomes precauciones.

La jornada arranca desde las 9:00 horas con la concentración de docentes en el Ángel de la Independencia, punto desde el cual partirán hacia el Zócalo capitalino como parte de su estrategia de presión para avanzar en sus demandas.

Marcha CNTE HOY 18 de marzo: Todo lo que debes saber. Foto: Twitter

¿Por qué protesta la CNTE?

El paro responde a una serie de exigencias laborales y sociales que el magisterio ha sostenido en su agenda. Entre las principales demandas destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Cancelación de la Reforma Educativa vigente

Incremento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base

Garantía de estabilidad laboral

Pago de salarios y bonos atrasados

Apertura de negociaciones directas con el gobierno

Cese de represalias contra docentes

Además, la CNTE anunció la instalación de un plantón en la Plaza de la Constitución, el cual se mantendrá hasta el viernes 20 de marzo.

Horario y ruta de la megamarcha

Desde primeras horas del día, contingentes comenzaron a arribar al Ángel de la Independencia para organizar la movilización. La ruta prevista contempla el avance por las principales vialidades del centro de la capital:

Paseo de la Reforma (desde la Diana Cazadora hacia el Centro)

Avenida Juárez

Cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico hasta el Zócalo

Autoridades capitalinas prevén que el desplazamiento genere cierres progresivos conforme avance el contingente.

Vialidades afectadas este 18 de marzo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementará un operativo con cortes a la circulación desde las 9:00 horas. Las principales afectaciones previstas son:

Cierres totales o parciales en Paseo de la Reforma

Reducción de carriles en Avenida Juárez

Bloqueos intermitentes en Eje Central Lázaro Cárdenas

Cierre de la calle 5 de Mayo

Restricciones en calles del primer cuadro como Correo Mayor, Moneda y Corregidora

Estas condiciones podrían extenderse durante el día y mantenerse en los siguientes días debido al plantón.

Hoy se espera una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que iniciará a las 9:00 am del Ángel de la Independencia hacia Av. Juárez y 5 de mayo con destino el #Zócalo.



Ciudad de México #CDMX desde @GranHotelCM#timelapse https://t.co/hmPJcQzeMS pic.twitter.com/HBI7mw0XSN — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 18, 2026

Alternativas viales recomendadas

Ante las afectaciones, autoridades sugieren tomar rutas alternas para evitar congestionamientos:

Circuito Interior para traslados de norte a sur

Eje 1 Norte y Eje 2 Norte para cruces oriente-poniente

Avenida Chapultepec y Ribera de San Cosme como alternativa a Reforma

Viaducto Miguel Alemán y Fray Servando Teresa de Mier para evitar el Centro

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la población a circular con precaución.

La CNTE informó que la protesta no se limita a la capital. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas también realizarán acciones paralelas, lo que podría impactar actividades escolares en esas regiones durante los tres días que durará el paro. El movimiento busca mantener presión continua, por lo que no se descartan nuevas movilizaciones o bloqueos mientras se desarrollan las negociaciones con autoridades federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui