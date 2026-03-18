Paro CNTE HOY en CDMX: ¿Qué calles están cerradas? Alternativas viales ante BLOQUEOS

Ciudad de México.- ¡Alerta en la capital mexicana! Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciará un paro nacional de 72 horas, acompañado de una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocará afectaciones en la movilidad y en la operación de servicios educativos en distintas entidades. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que tomes precauciones.
La jornada arranca desde las 9:00 horas con la concentración de docentes en el Ángel de la Independencia, punto desde el cual partirán hacia el Zócalo capitalino como parte de su estrategia de presión para avanzar en sus demandas.
¿Por qué protesta la CNTE?
El paro responde a una serie de exigencias laborales y sociales que el magisterio ha sostenido en su agenda. Entre las principales demandas destacan:
- Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007
- Cancelación de la Reforma Educativa vigente
- Incremento salarial del 100 por ciento directo al sueldo base
- Garantía de estabilidad laboral
- Pago de salarios y bonos atrasados
- Apertura de negociaciones directas con el gobierno
- Cese de represalias contra docentes
Además, la CNTE anunció la instalación de un plantón en la Plaza de la Constitución, el cual se mantendrá hasta el viernes 20 de marzo.
Horario y ruta de la megamarcha
Desde primeras horas del día, contingentes comenzaron a arribar al Ángel de la Independencia para organizar la movilización. La ruta prevista contempla el avance por las principales vialidades del centro de la capital:
- Paseo de la Reforma (desde la Diana Cazadora hacia el Centro)
- Avenida Juárez
- Cruce con Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Calles del Centro Histórico hasta el Zócalo
Autoridades capitalinas prevén que el desplazamiento genere cierres progresivos conforme avance el contingente.
Vialidades afectadas este 18 de marzo
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) implementará un operativo con cortes a la circulación desde las 9:00 horas. Las principales afectaciones previstas son:
- Cierres totales o parciales en Paseo de la Reforma
- Reducción de carriles en Avenida Juárez
- Bloqueos intermitentes en Eje Central Lázaro Cárdenas
- Cierre de la calle 5 de Mayo
- Restricciones en calles del primer cuadro como Correo Mayor, Moneda y Corregidora
Estas condiciones podrían extenderse durante el día y mantenerse en los siguientes días debido al plantón.
Alternativas viales recomendadas
Ante las afectaciones, autoridades sugieren tomar rutas alternas para evitar congestionamientos:
- Circuito Interior para traslados de norte a sur
- Eje 1 Norte y Eje 2 Norte para cruces oriente-poniente
- Avenida Chapultepec y Ribera de San Cosme como alternativa a Reforma
- Viaducto Miguel Alemán y Fray Servando Teresa de Mier para evitar el Centro
Asimismo, las autoridades hacen un llamado a la población a circular con precaución.
La CNTE informó que la protesta no se limita a la capital. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas también realizarán acciones paralelas, lo que podría impactar actividades escolares en esas regiones durante los tres días que durará el paro. El movimiento busca mantener presión continua, por lo que no se descartan nuevas movilizaciones o bloqueos mientras se desarrollan las negociaciones con autoridades federales.
Fuente: Tribuna del Yaqui