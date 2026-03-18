Pemex lanza la Comisión Consultiva del Petróleo con Claudia Sheinbaum; Cuauhtémoc Cárdenas la encabezará

Ciudad de México. - Este miércoles 18 de marzo de 2026 se llevó a cabo la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera en Pueblo Viejo, Veracruz, encabezada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, anunció en el mismo evento la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

En este contexto, el exconsultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señaló que la comisión estará orientada al análisis estratégico de las tendencias de la industria, con el objetivo de emitir opiniones y recomendaciones. Además, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se convirtió en figura central del anuncio, luego de que se confirmara que encabezará la Comisión Consultiva del Petróleo.

"Dicha comisión será presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en reconocimiento a su experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo", puntualizó Rodríguez Padilla. Asimismo, destacó que su propósito es "expresar opiniones y recomendaciones que apoyen la toma de decisiones relacionadas con el objeto de Pemex", aseveró el doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia.

Claudia Sheinbaum Pardo

Claudia Sheinbaum

En lo que respecta a la mandataria federal, se enfocó en detallar parte de la trayectoria del ingeniero, haciendo especial énfasis en la importancia que ha tenido en la política del país y en su aportación a la discusión energética. Además, en un momento de su intervención, la morenista mencionó que él debió haber sido presidente de México en 1988 y que un "fraude" le quitó esa oportunidad, al igual que, según su postura, ocurrió en 2006 con Andrés Manuel López Obrador.

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"Nos enseñó allá por 1988 que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México", afirmó Sheinbaum Pardo, y posteriormente agregó: "Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y, además, por haber aceptado ser parte de este consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui