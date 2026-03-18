Pensión Bienestar 2026: Quién cobra HOY miércoles 18 de marzo y cómo será el registro para discapacidad

Ciudad de México.- Desde inicios de este mes comenzaron los pagos de la Pensión del Bienestar 2026, situación a la que le ha dado seguimiento nuestro medio TRIBUNA; sin embargo, a pesar de ello, varios beneficiarios tienen dudas sobre cuándo exactamente recibirán su dinero. Por tal motivo, a continuación, te recordamos las letras de apellidos registrados que ya pasaron y la que corresponde a este miércoles 18 de marzo de 2026.

El calendario oficial correspondiente al bimestre marzo-abril fue compartido por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, durante la tradicional conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado lunes 2 de marzo, donde también explicó que el apoyo está destinado a 13 millones 605 mil 331 derechohabientes, con una inversión social de 87 mil 705 millones de pesos.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

Hoy es un día en el que deberán estar muy al pendiente los ciudadanos cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ, O. Es fundamental reiterar que bajo ningún motivo proporciones tus datos a quien te prometa integrarte a uno de los programas sociales, pues actualmente no hay ninguno disponible y las estafas de personas que se hacen pasar por personal de dicha dependencia federal continúan generando víctimas. En caso de cualquier duda, se puede consultar la página oficial o ingresar a ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

Calendario del bimestre marzo-abril

Estos son los montos de la Pensión Bienestar para marzo de 2026

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales.

¿Qué pasa si no encuentro mi tarjeta del Banco del Bienestar?

Una duda frecuente es qué pasaría si uno de los beneficiarios no encuentra la tarjeta del Bienestar y la fecha para cobrar su monto ya llegó; lo primero es no entrar en pánico, ya que tiene solución. Uno de los pasos más importantes es reportarla, sobre todo si existen sospechas de que su extravío se deba a un robo. Comunícate al número telefónico 8008213844, donde te ayudarán a generar una nueva; posteriormente, será necesario acudir al módulo más cercano a tu domicilio con número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE).

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, presenté el calendario de registro para la #PensiónDiscapacidad, un derecho constitucional para quienes viven con esta condición. El registro se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.



Seguimos trabajando por el… pic.twitter.com/YJDHQssV9S — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) March 16, 2026

Pensión Bienestar para personas con discapacidad

En una breve intervención durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, la Secretaría del Bienestar dio a conocer un nuevo calendario para la Pensión del Bienestar, ahora dirigido al programa de personas con alguna discapacidad que todavía no cuentan con este beneficio. En esta ocasión se hará entrega de 3 mil 300 pesos bimestrales y las inscripciones serán del 23 al 29 de marzo.

Lunes 23 de marzo: todo aquel cuyo apellido inicial sea con las letras A, B, C

Martes 24 de marzo: todo aquel cuyo apellido inicial sea con las letras D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: todo aquel cuyo apellido inicial sea con las letras I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: todo aquel cuyo apellido inicial sea con las letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: todo aquel cuyo apellido inicial sea con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 y domingo 29 de marzo: todas las letras.

Fuente: Tribuna del Yaqui