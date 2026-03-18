Pío López Obrador: Tribunal Electoral da 'carpetazo' a investigación de seis años por sobres con dinero

Ciudad de México.- Este miércoles 18 de marzo de 2026, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró en definitiva el caso de Pío Lorenzo López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue captado intercambiando con David León supuestos sobres amarillos que en su interior contenían efectivo destinado a Morena.

De tal forma que, sin entrar en debate, los seis magistrados de la Sala Superior aprobaron el proyecto de la magistrada Mónica Soto. Por lo tanto, quedó establecido que el material audiovisual de 2018 no cuenta con "carga probatoria", además de que no existen elementos suficientes para asegurar que el monto fuera utilizado en la campaña del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Es necesario recordar que, retomando lo expuesto por Infobae, la impugnación presentada por Federico Döring, bajo el registro de asunto "SUP-RAP-1316/2025", pretendía que el Tribunal Electoral llevara a cabo una investigación más exhaustiva. Sin embargo, con el resultado de hoy, el organismo judicial y administrativo rechazó reabrir el expediente para realizar una indagación adicional.

Pío Lorenzo López Obrador y AMLO

De hecho, remontándonos un poco al pasado, el periodista Carlos Loret de Mola compartió a través de Latinus la grabación en la que se observa a Pío Lorenzo recibiendo presuntamente dinero del exasesor de gobierno de Chiapas. Precisamente, el exdirector de Presupuesto, Programación y Finanzas en el Senado de la República (2018) declaró en aquel entonces que el pariente del morenista recibió dinero de su parte para "proyectos personales".

#Deportes | 'Checo' Pérez compara los nuevos monoplazas de Fórmula 1 con un videojuego: "No sé que ha pasado" uD83CuDFCE?uD83DuDE2Fhttps://t.co/xiCVSiwF5L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

En agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió no imponer sanciones ni a Morena ni a Pío López Obrador. Cabe destacar que este caso comenzó a ser revisado por la vía legal en 2020, por lo que tras seis años se pudo concluir el asunto, que incluso llevó a que el hermano de López Obrador demandara al excomunicador de Televisa por reparación de daños, solicitándole 200 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui