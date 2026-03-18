Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina 'La Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, dentro del marco de las posibilidades del presupuesto, el Gobierno Federal apoya al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); sin embargo, hay demandas para las cuales el presupuesto no alcanza, a menos que se suban los impuestos.

Estas declaraciones son en causa de la previa movilización nacional de la CNTE en la CDMX; los manifestantes comenzaron a instalar casas de campaña desde las primeras horas de este miércoles. Además, el magisterio convocó a una marcha este 18 de marzo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde instalarán un plantón como parte de un paro de 72 horas por demandas relacionadas con la justicia social y la estabilidad laboral, incluyendo un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base.

Sheinbaum asegura que el presupuesto no alcanza para las demandas económicas de la CNTE

La mandataria aseguró que hay demandas que sí se pueden cumplir, pero hay algunas para las que el presupuesto no alcanza para cumplirlas, pero en el marco del recurso existente, siempre se buscará una mejora para las condiciones del trabajo del magisterio. Asimismo, hizo hincapié en el logro de la anterior administración, recordando la basificación de alrededor de un millón de maestros durante el periodo del expresidente López Obrador.

Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene el diálogo con la CNTE e hizo un llamado a que se manifiesten de manera pacífica, alentándolos al diálogo y reconociendo el valor del magisterio. "Los maestros de México son de lo mejor que hay en el mundo. Los maestros rurales, los maestros de primaria, de secundaria, de educación básica, son de primera. Claro, hay que seguir fortaleciendo la educación pública, nadie dice que no", mencionó.

“Hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas pues que no alcanza el presupuesto para cumplirlas”, responde Sheinbaum a la CNTE https://t.co/g5oTNYOolW pic.twitter.com/Al4A3QpWvv — Quadratín México (@QuadratinMexico) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui