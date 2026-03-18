VIDEO: Vuelve Sergio Mayer a San Lázaro, ofrece disculpa y dice por qué no acudió a audiencia con Morena

Ciudad de México. - Este miércoles 18 de marzo de 2026, el diputado federal y actor de televisión mexicana, Sergio Mayer Bretón, retomó sus actividades legislativas en la Cámara de Diputados después de concluir su participación en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos, al que ingresó el 17 de febrero de 2026 y del que salió el 9 de marzo del mismo año, tras permanecer tres semanas.

Fue el viernes 13 de marzo cuando el artista anunció que se reincorporaría a sus funciones en la Cámara de Diputados, dejando atrás la licencia que había solicitado. Por lo tanto, esta mañana, en un breve encuentro con medios de comunicación en el recinto legislativo de San Lázaro, el morenista, aunque reconoció que su decisión fue "políticamente incorrecta", también se defendió argumentando que se trató de asuntos personales.

"Estoy consciente de que, seguramente, fue políticamente incorrecto, y lo reconozco y ofrezco una disculpa; sin embargo, el ingreso que tuve por entrar a La Casa fue moral y legalmente obtenido", aseveró Mayer Bretón. Incluso reiteró que solicitó permiso a la Cámara Baja para ausentarse. De hecho, su participación en el programa pasó casi desapercibida en redes sociales, ya que los usuarios se enfocaron en manifestar su molestia por haberle permitido ausentarse.

Sergio Mayer

Volverá a solicitar licencia

Aprovechó la presencia de los medios para aclarar que, en un futuro, si se presenta una oportunidad similar a la de esta ocasión, es bastante probable que vuelva a pedir licencia. "Sería ver a futuro, no sé; yo estoy bien consciente de las decisiones que tomo y también soy responsable de ellas, y sería hipócrita decirte que no, no lo sé", puntualizó, por lo que quizá nuevamente ocupe su sitio Luis Morales.

uD83DuDD34 Vuelve Sergio Mayer a San Lázaro tras su paso por La Casa de los Famosos.



El diputado reconoció que su decisión pudo ser “políticamente incorrecta” y ofreció disculpas a quien se haya sentido ofendido, aunque defendió que los ingresos que obtuvo fueron “legales y moralmente… pic.twitter.com/0rgwGMr2rW — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

¿Por qué no acudió a comparecer ante la CNHJ de Morena?

Ayer, martes 17 de marzo de 2026, te informamos en TRIBUNA que no acudió a la audiencia programada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ). Ahora, el esposo de Isabella Camil aseguró que no se le notificó nada y que la poca información que tiene proviene de redes sociales y de la prensa. No obstante, agregó que estará al pendiente de lo que se resuelva y será respetuoso de la determinación que se tome.

Fuente: Tribuna del Yaqui