CDMX tendrá caos vial HOY: Estas marchas y BLOQUEOS afectarán tu ruta este 19 de marzo

Ciudad de México.- Si hoy jueves 19 de marzo de 2026 planeas moverte en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes precauciones, pues a lo largo del día se esperan marchas, bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de la capital mexicana, lo que podría generar afectaciones viales, cierres parciales y retrasos.

De acuerdo con reportes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las movilizaciones estarán distribuidas en varias alcaldías y en diferentes horarios, por lo que el tránsito podría verse complicado desde la mañana y hasta la tarde.

Marchas que se prevén HOY en CDMX. Foto: C5

Marchas HOY 19 de marzo en CDMX

Las concentraciones se realizarán principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán, Tlalpan y Milpa Alta, con eventos programados desde las 09:00 horas y actividades que se extenderán durante todo el día.

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta demarcación se prevé la mayor carga de movilizaciones.

A las 09:00 horas habrá una concentración en avenida Paseo de la Reforma 10, en la colonia Juárez.

Más tarde, a las 10:00 horas, se espera otra en avenida Insurgentes Centro 98, en la colonia Tabacalera.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se realizará una concentración en avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael.

Posteriormente, a las 14:00 horas, se contempla otra en avenida Balderas y Emilio Dondé, en la colonia Centro.

Para las 15:00 horas, se prevé movilización en avenida Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Además, durante el día habrá concentraciones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur; y Belisario Domínguez 32, colonia Centro.

Alcaldía Iztacalco

A las 12:00 horas se espera una concentración en avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, lo que podría afectar la circulación en esta zona.

Alcaldía Coyoacán

Durante el día se prevé una movilización en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado.

Marchas que se prevén HOY en CDMX. Foto: C5

Alcaldía Tlalpan

También durante el día habrá concentración en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal, lo que podría impactar una de las principales vialidades del sur de la ciudad.

Alcaldía Milpa Alta

A las 09:00 horas se registrará una concentración en avenida México Norte y avenida Jalisco Oriente, en la colonia Villa Milpa Alta.

Recomendaciones para evitar el tráfico

Ante este panorama, se recomienda salir con tiempo, utilizar rutas alternas y mantenerse atento a reportes en tiempo real. Las zonas con mayor impacto serán el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes y Periférico Sur.

Planificar tus traslados será clave para evitar contratiempos durante este jueves.

uD83DuDE97_uD83DuDE99_uD83DuDE95Tránsito lento sobre Av. Insurgentes Norte dirección Sur de Av. Francisco J Macin a Av. Acueducto. ID 4275



uD83DuDD00Alternativa vial: Av. Centenario.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/RxnJ73D7xX — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui