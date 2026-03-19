Clima en CDMX HOY: FRÍO por la mañana y CALOR por la tarde este 19 de marzo

Ciudad de México.- Si vas a salir este jueves 19 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), no te confíes del clima. Aunque la mañana comenzará fresca, el ambiente cambiará rápidamente y el sol alcanzará niveles de radiación muy altos al mediodía, por lo que es importante tomar precauciones para evitar afectaciones en la piel o golpes de calor. ¡Aquí todos los detalles del tiempo!

Así será el clima en CDMX este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos sobre el portal web Meteored.mx, este jueves 19 de marzo la capital tendrá un día con nubosidad ligera por la mañana y cielo despejado hacia la tarde, con temperaturas que irán en aumento conforme avance la jornada. Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco. Alrededor de las 07:00 horas, se esperan temperaturas de 8°C con cielo parcialmente nuboso y viento del noroeste de entre 3 y 9 kilómetros por hora.

Así será el clima en CDMX este jueves. Foto: Conagua

Hacia las 08:00 horas, el termómetro subirá ligeramente a 9°C, con intervalos de nubes y claros y viento del noroeste de entre tres y 11 kilómetros por hora. Para las 09:00 horas, la temperatura alcanzará los 12°C, con condiciones similares y viento del noreste de entre uno y 12 kilómetros por hora. En general, será una mañana fresca, ideal para actividades al aire libre, aunque con necesidad de abrigo ligero.

A partir de las 11:00 horas, el cielo se despejará por completo y el ambiente se tornará más cálido. La temperatura alcanzará los 17°C y el índice UV subirá a nivel 9, considerado muy alto, lo que implica riesgo si no se usa protección solar. El punto más cálido del día se presentará entre las 14:00 y 17:00 horas, cuando el termómetro llegará a los 22°C, con una sensación térmica de hasta 24°C.

Durante este periodo, el índice UV alcanzará nivel 10, uno de los más altos, por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol. El viento será del norte con velocidades de entre 6 y 24 kilómetros por hora, aumentando por la tarde hasta entre 11 y 31 kilómetros por hora, lo que podría generar rachas moderadas en algunas zonas.

Para la noche, las condiciones serán estables, con cielo completamente despejado. A las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 17 grados, con viento del norte de entre 10 y 28 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, el ambiente será más frío, con 12 grados y viento del noroeste de entre 7 y 18 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda salir abrigado por la mañana, usar protector solar durante el día y mantenerse hidratado. Aunque las temperaturas no serán extremas, la radiación solar sí alcanzará niveles muy altos.

Fuente: Tribuna del Yaqui