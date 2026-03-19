Estalla HUELGA en el Colegio de Bachilleres HOY 19 de marzo: ¿Cuáles son las razones?

Ciudad de México.- Al mismo tiempo que el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el sistema educativo de nivel medio superior enfrenta una interrupción. Desde las primeras horas de este jueves 19 de marzo de 2026, el Colegio de Bachilleres (COLBACH) suspendió actividades en todos sus planteles tras el estallido de una huelga que impactará a miles de estudiantes. Aquí te compartimos todo lo que se sabe sobre el movimiento.

Estalla huelga en el Colegio de Bachilleres hoy 19 de marzo

El paro fue convocado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, que acusa incumplimientos al contrato colectivo de trabajo. La huelga comenzó desde el primer minuto del 19 de marzo de 2026, lo que derivó en la suspensión total de clases y servicios en los 20 planteles del COLBACH: 17 en la Ciudad de México (CDMX) y tres en el Estado de México (Edomex).

Huelga en COLBACH hoy: suspenden clases

La decisión fue respaldada por la mayoría de los trabajadores, luego de una votación realizada el miércoles 18 de marzo.

¿Por qué estalló la huelga? Estas son las demandas

El sindicato explicó que el paro responde a la falta de atención a un pliego petitorio de 14 puntos, relacionados con incumplimientos laborales. Entre las principales exigencias destacan:

Adeudos contractuales pendientes

Irregularidades en procesos laborales

Retrasos en pagos comprometidos

Falta de liberación de plazas administrativas

Uno de los puntos más críticos es la liberación de 241 plazas administrativas, detenidas desde junio de 2025, lo que, según el sindicato, afecta la operación de los planteles y las condiciones laborales. Además, el SINTCB rechazó la propuesta de autoridades educativas de cubrir ciertos pagos solo a partir de febrero de 2026, al considerar que incumple lo establecido en el contrato vigente.

Por lo anterior, no habrá clases en los planteles. De igual forma, todas las actividades académicas y administrativas estarán suspendidas en su totalidad, ya que el acceso a instalaciones está restringido. Finalmente, se apuntó que documentos, aulas y registros quedan bajo resguardo del sindicato.

Hasta ahora, no existe una fecha estimada para el regreso a clases, por lo que estudiantes y personal deberán mantenerse atentos a los canales oficiales. No obstante, el COLBACH señaló que continuará con mesas de trabajo para alcanzar acuerdos “responsables y sostenibles”, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional.

#Nacional | CDMX tendrá caos vial HOY: Estas marchas y BLOQUEOS afectarán tu ruta este 19 de marzo uD83DuDEABhttps://t.co/VJHG54coV6 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

La movilización actual se perfila como una de las más importantes en el sector educativo en 2026. Ocurre además a poco más de dos años de la última huelga en el COLBACH, registrada en noviembre de 2023, la cual se prolongó durante 50 días por temas salariales.

Este nuevo paro también se suma a otros conflictos laborales activos en el país, como el del Nacional Monte de Piedad, que lleva cerca de seis meses, y la huelga de Tornel, iniciada en febrero. Asimismo, ocurre al mismo tiempo que el paro de la CNTE.

Fuente: Tribuna del Yaqui