Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra del apellido le toca cobrar HOY jueves 18 de marzo de 2026?

Ciudad de México. - Una vez más, en TRIBUNA te recordamos que este jueves 19 de marzo de 2026 continúa el pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril, por lo que debes estar al pendiente para evitar que se te pase la fecha, ya que, aunque tu dinero está seguro, no podrás utilizarlo hasta que sea depositado. De hecho, este es el segundo depósito del año y, como siempre, se organiza con base en el abecedario y la inicial del primer apellido.

¿A qué letra le toca cobrar su dinero y cuáles ya pasaron?

Hoy es el turno de las personas cuyo apellido comienza con las letras P y Q. Como dato, si deseas verificar si ya te llegó la pensión, una de las alternativas más fáciles y viables es a través de la app del Banco del Bienestar, disponible de manera gratuita tanto en iOS como en Android. Una vez que la instales en tu celular, inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña; necesitarás los 16 números de tu tarjeta, y así podrás consultar tus movimientos.

A – Lunes 2 de marzo

B – Martes 3 de marzo

C – Miércoles 4 de marzo

C – Jueves 5 de marzo

D, E, F – Viernes 6 de marzo

G – Lunes 9 de marzo

G – Martes 10 de marzo

H, I, J, K – Miércoles 11 de marzo

L – Jueves 12 de marzo

M – Viernes 13 de marzo

M – Martes 17 de marzo

N, Ñ, O – Miércoles 18 de marzo de 2026

Calendario del bimestre marzo-abril

Este periodo de pagos inició el 2 de marzo de 2026 y finalizará el 26 del mismo mes. Además, durante el anuncio en la mañanera de Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que más de 18.8 millones de derechohabientes recibirán una inversión social de 104,695.5 millones de pesos a través de la tarjeta del Bienestar, donde se les deposita el monto correspondiente.

¿Cuánto recibe cada programa social?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales. Programa Mujeres Bienestar (de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos bimestrales. Pensión para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales. Pensión para las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos bimestrales. Registro a Pensión para personas con discapacidad

Desde ahora te informamos que del próximo 23 al 29 de marzo podrán registrarse hombres y mujeres con discapacidad en el programa Pensión para Personas con Discapacidad. El procedimiento consiste en acudir al módulo más cercano a su domicilio. Ten presente que en Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro el registro es únicamente para personas de 0 a 29 años, mientras que en el resto de la República Mexicana aplica para personas de 0 a 64 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui