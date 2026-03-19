"Presupuesto público no da": Sheinbaum responde a exigencias de la CNTE en PARO de 72 horas

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves 19 de marzo, la mandataria fue cuestionada sobre el paro que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde ayer, y el cual durará 72 horas en el Centro Histórico capitalino.

La jefa del Ejecutivo Federal mexicano aseguró que su Gobierno mantiene comunicación permanente con la CNTE; explicó que existen mesas de diálogo tanto en los estados como a nivel federal, coordinadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se revisan las demandas del gremio; sin embargo, dejó claro que no todas las peticiones podrán cumplirse.

#MañaneraPresidenta | “NUNCA SE HA CERRADO EL DIÁLOGO” uD83DuDDE3?uD83CuDDF2uD83CuDDFD



Claudia Sheinbaum reafirma que hay mesas abiertas con la CNTE en coordinación con Gobernación y la SEP. uD83EuDD1DuD83DuDCDA



Se han otorgado apoyos al magisterio, pero también deja claro: hay límites presupuestales. pic.twitter.com/r0STAUFU0o — Juncal Solano (@juncalssolano) March 19, 2026

Hay temas que el presupuesto público no da para poder cumplir", sostuvo Claudia Sheinbaum, al tiempo que añadió que para cubrir todas las demandas sería necesario incluso aumentar impuestos, lo cual no está contemplado.

También recordó que actualmente se destina alrededor de un billón de pesos a programas de Bienestar, incluyendo más de 500 mil millones de pesos anuales para 14 millones de adultos mayores, lo que reduce el margen para nuevos compromisos.

En esta misma intervención, la presidenta subrayó que sí ha habido mejoras en el sector educativo, muchas de ellas iniciadas desde la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre los avances mencionó la basificación de cerca de un millón de docentes; creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar; programas de apoyo para estudiantes y maestros; y acciones específicas en estados como Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, Sheinbaum insistió en que su administración seguirá apoyando "en lo que se pueda", siempre bajo el contexto del presupuesto disponible.

Presidencia descarta reunión directa

En este escenario, la presidenta también descartó reunirse personalmente con la CNTE, al señalar que el diálogo ya está establecido a través de las dependencias correspondientes. Incluso, reveló que en una ocasión previa los propios dirigentes magisteriales no acudieron a un encuentro acordado.

Si el diálogo está abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle?", cuestionó, en referencia a los bloqueos registrados en la capital.

Finalmente, Sheinbaum pidió que las movilizaciones se mantengan dentro de un marco pacífico y reiteró su reconocimiento al magisterio mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'