Programa 'México te abraza' logra 189 mil repatriaciones: Más de 14 mil migrantes cuentan con empleo

Ciudad de México.- Durante la mañanera del 19 de marzo del 2026, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que la estrategia federal 'México te abraza' lleva alrededor de 189 mil 830 repatriaciones a migrantes a partir del 20 de enero del 2025. A la vez que más de 14 mil personas de dicho programa ya cuentan con un empleo formal en el país.

Según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación (Segob), "la mayoría de los retornos ha sido por vía terrestre", en un contexto donde en la frontera norte se ha incrementado el flujo migratorio y las políticas de control.

Con #MéxicoTeAbraza garantizamos una bienvenida cálida y humana a nuestras hermanas y hermanos en retorno. #México es su hogar y siempre los vamos a recibir con dignidad y respeto. Su país los espera con los brazos abiertos. ???? @Claudiashein pic.twitter.com/d0YNIAIK4i — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) March 19, 2026

Una nueva oportunidad en México

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este programa ha dado más de un millón de servicios a personas repatriadas, entre los que se encuentran atención médica, atención psicológica, alimentación, orientación legal, entre otros.

Como parte del programa, a cada migrante se le entrega una 'Tarjeta Bienestar Paisano', que brinda un apoyo de dos mil pesos para facilitar el traslado a su país de origen.

Dicho modelo opera de forma continua las 24 horas del día, donde participan 34 dependencias federales, lo que permite una atención integral desde el retorno de los inmigrantes, según destacaron las autoridades.

Reintegración al mundo laboral

Uno de los puntos más relevantes del programa es la vinculación laboral. En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS), se han creado convenios con instituciones y empresas con el fin de promover la contratación de personas repatriadas.

Al día de hoy, 14 mil 228 migrantes se han integrado a empleos formales, lo que muestra un gran avance de la estrategia de reinserción social y económica. Las autoridades destacan que este componente tiene el fin de reducir la vulnerabilidad de los migrantes y evitar que vuelvan a cruzar la frontera en situaciones riesgosas.

Los centros de atención del programa se encuentran instalados en puntos clave de la República, principalmente en la frontera norte, y en otras ciudades como Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, que concentran un flujo migratorio alto.

Estos espacios funcionan como claves de recepción y canalización, para que los repatriados cuenten con orientación y servicios básicos, además de brindarles opciones de empleo, apoyos gubernamentales y programas sociales a su disposición.

De este modo, programas como 'México te abraza' tienen el fin de responder de manera inmediata y de generar condiciones estructurales que permitan a los migrantes tener una nueva oportunidad en el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui