Sheinbaum se reúne con presidente de Alemania en Cancún; hablan de cultura, comercio e inversión

Cancún, Quintana Roo.- Con el objetivo de estrechar lazos entre México y Alemania, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió a su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en la ciudad de Cancún, donde se habló sobre temas de índole cultural, educativo, así como de comercio y de inversión.

El encuentro oficial se realizó en el marco de la Convención Bancaria, en Cancún, Quintana Roo, en el Museo Maya de Cancún. Ambos líderes abordaron temas de cooperación económica, transición energética y el papel de las pymes alemanas en la industria mexicana.

Claudia Sheinbaum se reúne con presidente de Alemania en Cancún

Durante la visita se destacó la buena relación económica que existe entre México y Alemania, cuya relación tiene más de 147 años. Con la presidenta se busca continuar con la solidez, al ser Alemania el segundo país europeo con mayores inversiones en México, además de ser el principal socio comercial del bloque del país, con más de 2 mil 100 empresas alemanas operando en México.

Durante la Ceremonia Oficial de Bienvenida fueron entonados los himnos nacionales de México y Alemania, seguida de la toma de la fotografía oficial del encuentro. Sheinbaum fue acompañada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; de Hacienda, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; de Energía, Luz Elena González; el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el encargado de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y director general para Europa, José Octavio Tripp Villanueva; y el embajador de México en China, Jesús Seade Kuri.

Visita oficial del presidente de la República Federal de Alemania. Quintana Roo https://t.co/7oNDlLWizr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 19, 2026

Por su parte, al presidente de Alemania lo acompaña la secretaria de Estado, jefa de la Presidencia Federal, Dörte Dinger; la ministra adjunta del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Serap Güler; el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze; el director general de Política Exterior, Wolfgang Friedrich Ischinger; la portavoz del Presidente Federal, Cerstin Gammelin; la jefa del Despacho del Presidente Federal, Daniel Lerner, y el asesor de Asuntos Políticos del Presidente Federal, Christian Hannemann.

Fuente: Tribuna del Yaqui