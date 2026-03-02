Claudia Sheinbaum dará una última revisión a Reforma Electoral para enviarla al congreso

Ciudad de México.- Este lunes 2 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció durante 'La Mañanera del Pueblo' en el Palacio Nacional que dará una última revisión a la iniciativa de la Reforma Electoral, además de comentar que esta misma tarde la enviará al Congreso de la Unión para que entre en discusión. "Hoy se envía. Hoy en la tarde se enviará; voy a darle la última revisada en la tarde", mencionó.

"Estamos evaluando la fecha de revocación de mandato y elección al Poder Judicial. Depende poco de la aprobación o no de la reforma. Puede ser en el 2028. Sí", expresa la presidenta, donde sostiene que un posible cambio en las fechas de revocación de mandato y de elección judicial dependerá de si es o no aprobada. Con respecto a la posición pública que ha manifestado el Partido del Trabajo (PT), quienes han sido aliados de Morena para el movimiento de transformación, señala:

"Decimos no al regreso del viejo partido de Estado", "no es verdad, no sé por qué lo hayan planeado", menciona la presidenta rechazando el mencionado argumento. Sheinbaum sostiene que la propuesta tiene principalmente dos objetivos, los cuales buscan la recuperación de la democracia, ya que es la representación del pueblo. La presidenta remarca que la democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos.

"Quien quiera ser diputado en nuestro país, que vaya a pedir el voto popular. Se mantiene la representación proporcional, totalmente; es más, no cambia la fórmula de la ley, se mantiene la misma que llevó a la conformación de la Cámara de Diputados en 2015, 2018, 2021 y 2024; solo que ahora no se decidan las listas de los partidos, sino que van a voto popular", menciona Sheinbaum.

El segundo objetivo, señala la presidenta, es la disminución de los costos de los partidos políticos, del Instituto Nacional Electoral, de los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas (OPLES), de los diputados locales y federales y de los senadores. "Son dos puntos esenciales que ha pedido la gente y que yo me comprometí a presentar. Todo lo contrario al partido de Estado, nada que ver; se mantiene la representación de los partidos políticos, pero van a votación. Esa es la única diferencia", agrega Sheinbaum.

"¿No les llama la atención un desplegado que salió el fin de semana firmado por Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones, Labastida y Alcocer? Todo es creación de Salinas de Gortari. ¡Todos! Es el mejor símbolo del PRIAN desde Salinas de Gortari; antes el PAN tenía su… Pero a partir de la llegada del neoliberalismo, particularmente la llegada de Salinas y el fraude electoral, se constituye el PRIAN, y ahora ellos. A mí me llamó la atención esta muestra de unidad… Me llama la atención quiénes firman, los fantasmas del pasado". Cuestiona la presidenta con ironía.

"Lo que sí es el argumento, no vamos al partido de Estado, jamás, si nosotros peleamos contra eso. El partido de Estado era un partido autoritario, un Estado autoritario. Porque la democracia en realidad en todo el período del PRI no se dio; fueron las presiones de las movilizaciones sociales, sindicales las que permitieron la primera apertura democrática, la Reforma Electoral. Nosotros estamos manteniendo la esencia de la distribución de las representaciones proporcionales", señala Claudia Sheinbaum.

La presidenta cuestiona a quienes defienden que se mantenga que sean las dirigentes partidistas las que continúen defendiendo las listas para la representación proporcional. "¿Por qué defender que sea la cúpula de un partido quien defina las plurinominales? ¿Quién defiende eso y por qué? ¿Por qué no a que decida la gente? Ahora fíjense, aparte de que define el partido, no la presidencia; en el caso de Morena, lo que estamos diciendo es: Renunciamos completamente a ello y que decida la gente. ¿Qué más democracia que eso? Se reconoce la diversidad política de México, la representación proporcional de los partidos políticos", finaliza la presidenta.

