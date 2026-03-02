Claudia Sheinbaum sostiene que "México está bien” tras el operativo donde fue abatido 'El Mencho'

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su intervención en la conferencia Mañanera del Pueblo de este lunes 2 de marzo de 2026, dedicó algunas palabras al tema que ha dado de qué hablar desde hace una semana: el operativo que ocurrió el pasado domingo 22 de febrero de 2026 contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien fue abatido.

Por lo anterior, la mandataria mexicana hizo especial hincapié en que el objetivo es que los ciudadanos vuelvan a sentirse en paz y seguros, siendo este el principal propósito en el que su administración está trabajando. "Nuestro objetivo es recuperar siempre la paz y la seguridad de la gente, y en eso vamos trabajando, México está bien", aseveró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2023).

Cabe recordar que, precisamente ayer, El Universal reveló que el acta de defunción 3830, expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México, indica que el delincuente murió el pasado 22 de febrero a las 10:30 horas tras un operativo de las fuerzas federales en Jalisco. Sin embargo, la novedad es que se confirmó que su deceso fue causado por un conjunto de traumatismos derivados del uso de armas de fuego.

Claudia Sheinbaum Pardo

Volviendo al tema central, Sheinbaum Pardo calificó aquel día como uno "muy triste", recordando las pérdidas humanas que, en cuanto a las Fuerzas Armadas, fueron 25. Asimismo, destacó a Jalisco y Michoacán como las entidades donde más enfrentamientos se registraron, lo que, como te comentamos en TRIBUNA, incluso llevó a que el gobierno de Jalisco activara el Código Rojo para proteger a sus habitantes.

¡Buenas noticias! Aumentó el empleo en febrero. https://t.co/rvSL3ggCea — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 2, 2026

"El momento muy complejo, muy difícil, muy triste, fue el domingo, triste por la pérdida de vidas humanas; el lunes comenzó a recuperarse Jalisco y una parte de Michoacán, que fueron las zonas más complicadas, pero el martes ya se tranquilizó; el miércoles se regresó prácticamente a todas las actividades económicas, escolares y sociales, y el día de ayer muestra que la gente está bien", puntualizó.

