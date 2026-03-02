Clima CDMX HOY 2 de marzo: Pronostican FRÍO por la mañana y CALOR por la tarde este LUNES

Ciudad de México.- ¿Saldrás temprano de casa este lunes en la Ciudad de México (CDMX)? Antes de elegir la ropa ligera o dejar el suéter, conviene revisar el pronóstico del clima completo, ya que el día tendrá contrastes importantes: amanecer fresco con bruma, tarde cálida con radiación muy alta y rachas de viento que podrían sorprender por la noche. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el reporte meteorológico.

Así será el clima en CDMX este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este lunes 2 de marzo de 2026 se prevé cielo despejado durante la mañana con presencia de bruma y ambiente fresco en la región. En zonas altas del Estado de México (Edomex) el frío será más marcado al amanecer. Para la CDMX, la temperatura mínima se ubicará entre 8 y 10°C, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28°C.

Así será el clima en CDMX hoy. Foto: Internet

En Toluca, el termómetro oscilará entre 3 y 5°C por la mañana y entre 24 y 26°C por la tarde. Las primeras horas del día iniciarán con valores cercanos a los 9 grados alrededor de las 7:00 de la mañana, con cielo despejado y viento ligero. Entre las 8:00 y 9:00 horas la temperatura subirá gradualmente de 11 a 13°C, todavía con ambiente fresco y condiciones mayormente soleadas. Hacia las 11:00 horas el termómetro ya rondará los 19°C y el índice UV alcanzará niveles muy altos, por lo que será importante considerar protección solar incluso antes del mediodía.

Durante la tarde el ambiente se tornará cálido. Entre las 14:00 y 17:00 horas se esperan temperaturas de 24 a 25°C, con sensación térmica similar y radiación UV en nivel extremo alrededor de las 14:00 horas. Aunque en el Edomex se prevén lluvias aisladas acompañadas de descargas eléctricas y cielo medio nublado, en la CDMX no se espera lluvia, por lo que el tiempo permanecerá mayormente estable y soleado.

uD83CuDF2B?uD83CuDF01Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas uD83DuDC47 pic.twitter.com/hdfcuTkS76 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 2, 2026

El viento soplará del norte y noreste con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, especialmente hacia la noche. A partir de las 20:00 horas el cielo se mantendrá despejado con una temperatura cercana a los 20°C, descendiendo hacia los 16 o 17°C cerca de las 23:00 horas, cuando el ambiente volverá a sentirse fresco.

