Clima HOY lunes 2 de marzo en la NOCHE: Se esperan LLUVIAS PUNTUALES y VIENTOS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para este lunes 2 de marzo de 2026 por la noche se prevén lluvias puntuales y vientos fuertes en varias regiones del país. Si tienes planes al exterior, es mejor que revises el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para estar enterado de las condiciones climatológicas.

Según la Conagua, durante esta noche y madrugada del martes, el frente frío número 38 sobre el norte de Baja California, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionará vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) en distintas regiones. Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes.

Para la noche de hoy se prevé #Viento con #Rachas de 50 a 70 km/h en el noroeste y norte de #México. Más información en https://t.co/ujpVAe5sqm pic.twitter.com/NJTezENuhP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 3, 2026

¿Dónde lloverá hoy lunes 2 de marzo de 2026 en la noche?

Lluvias puntuales en:

Chiapas

Chubascos en:

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Vientos fuertes:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Por otra parte, según el SMN, el frente frío número 38 se desplazará lentamente sobre el noroeste del territorio nacional; en interacción con una vaguada en altura y una línea seca sobre el norte de México, generarán vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en las mencionadas regiones. A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá mañana martes 3 de marzo de 2026?

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Guerrero, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Fuente: Tribuna del Yaqui