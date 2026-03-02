Guía práctica para viajar desde la central de autobuses Taxqueña hacia destinos turísticos populares

Zapopan, Jalisco.- Si estás planeando una escapada o unas merecidas vacaciones, la central de autobuses Taxqueña es uno de los mejores puntos de partida en la Ciudad de México. Ubicada en el sur de la capital, esta terminal conecta con decenas de ciudades y pueblos del país, ideales para todo tipo de viajeros: desde los amantes de la playa hasta quienes buscan aventuras culturales o naturales. Aquí te damos una guía práctica para que organices tu viaje de forma sencilla y segura.

¿Por qué elegir la central de autobuses Taxqueña?

Esta terminal es una de las más importantes del país, especialmente para quienes viven en la zona sur de la capital o llegan desde otros estados cercanos. Desde aquí salen rutas diarias hacia destinos turísticos destacados como Acapulco, Oaxaca, Veracruz, Cuernavaca, Puebla, entre muchos otros.

Su ubicación es de fácil acceso gracias al sistema de transporte público como el Metro (Línea 2), además de taxis y servicios de app. Cuenta con una amplia oferta de líneas de autobuses, horarios flexibles y servicios cómodos que permiten elegir la opción más conveniente para cada viaje.

Entre las empresas que operan en esta terminal destaca ADO, una de las más reconocidas por su calidad y cobertura a lo largo del país. Con opciones que van desde servicios económicos hasta de lujo, viajar con ADO ofrece comodidad, seguridad y múltiples horarios para ajustarse a tu itinerario.

Destinos imperdibles a los que puedes viajar desde Taxqueña

A continuación, te compartimos algunos de los destinos más populares que puedes visitar saliendo desde la central de autobuses Taxqueña, perfectos para una escapada de fin de semana o unas vacaciones más largas:

Acapulco, Guerrero

Uno de los clásicos preferidos por las familias y los jóvenes. Las salidas son frecuentes y puedes elegir entre opciones económicas y de lujo. En pocas horas estarás disfrutando de playas como Caleta o La Condesa, además del famoso malecón y su vida nocturna.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Ideal para los amantes de la cultura, la gastronomía y la historia. Desde Taxqueña parten corridas nocturnas y diurnas todos los días. Puedes visitar Monte Albán, saborear un buen mezcal o simplemente recorrer su hermoso centro histórico.

Xalapa y Veracruz

Para quienes buscan naturaleza, tradición y buen café, Xalapa es un excelente destino. También puedes continuar hacia Veracruz y disfrutar del puerto, la gastronomía y el calor del mar. La ruta es directa, con opciones cómodas para todo tipo de viajeros.

Cuernavaca, Morelos

Conocida como "la ciudad de la eterna primavera", Cuernavaca es perfecta para un viaje rápido y relajado. Es uno de los destinos más cercanos y accesibles desde la capital, ideal para una escapada exprés sin complicaciones.

Consejos útiles para tu viaje

Compra con anticipación: Aunque puedes adquirir tus boletos en la terminal, comprar en línea o por app te garantiza mejores precios y disponibilidad de horarios.

Llega con tiempo: Se recomienda estar al menos 30 minutos antes de la salida, especialmente si viajas en temporada alta.

Verifica los servicios del autobús: Hay opciones con asientos reclinables, pantallas individuales, WiFi, aire acondicionado, y hasta sanitarios a bordo. Elige el tipo de servicio que más se adapte a tu presupuesto y necesidades.

Lleva tus documentos a la mano: No olvides tu identificación oficial y los boletos impresos o digitales listos para mostrar.

La central del sur Taxqueña es una puerta abierta a múltiples aventuras por México. Ya sea que busques playas, pueblos mágicos, ciudades históricas o montañas, aquí comienza el camino hacia tu próximo destino. Planea con calma, elige tu ruta y prepárate para descubrir lo mejor del país, saliendo desde una terminal cómoda, segura y bien conectada. ¡Buen viaje!