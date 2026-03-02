Luna de Sangre 2026: Ver EN VIVO el eclipse lunar total aquí, sigue el MINUTO a MINUTO

Ciudad de México.- Esta madrugada de martes 3 de marzo de 2026 se podrá disfrutar de uno de los eventos astronómicos más esperados del 2026, el eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando el paso de la luz solar de forma directa.

Es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la Luna de Sangre. TRIBUNA te presenta el minuto a minuto de este evento único en su naturaleza.