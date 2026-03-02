Luna de Sangre 2026: Ver EN VIVO el eclipse lunar total aquí, sigue el MINUTO a MINUTO

Ciudad de México.- Esta madrugada de martes 3 de marzo de 2026 se podrá disfrutar de uno de los eventos astronómicos más esperados del 2026, el eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre. Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, bloqueando el paso de la luz solar de forma directa.
Es un evento conocido por el intenso color rojo carmesí que cobra el plenilunio, provocado por los rayos que logran filtrarse a través de la atmósfera terrestre, y por el cual recibe su místico y popular nombre, la Luna de Sangre. TRIBUNA te presenta el minuto a minuto de este evento único en su naturaleza.
Trayectoria
Fase penumbral: Comienza un sombreado leve y difícil de notar en la superficie lunar.
Fase parcial (03:50 horas / 09:50 GMT): La penumbra empieza a cubrir el disco lunar. Se observa como si una sombra oscura "mordiera" la Luna.
Totalidad (05:04 horas / 11:04 GMT): La Luna queda completamente dentro de la sombra terrestre y adquiere el tono rojo característico.
Máximo (05:33 horas / 11:33 GMT): Momento de mayor intensidad visual. El color carmesí alcanza su punto más profundo.
Fin de la totalidad (06:03 horas / 12:03 GMT): La Luna comienza a salir de la umbra y el tono rojizo se desvanece.
Conclusión (07:17 horas / 14:23 GMT): El satélite recupera su brillo habitual al salir completamente de la penumbra.
¿Cómo ver EN VIVO el eclipse lunar desde México?
El eclipse será visible en todo el territorio mexicano, por lo que bastará con que salgas a un lugar abierto y mires el cielo en el horario ya mencionado. No obstante, si quieres disfrutar de este fenómeno al máximo, aquí te compartimos unas recomendaciones:
Buscar un lugar abierto y con poca iluminación artificial.
Trata de tener la vista despejada hacia el sur o sureste.
Verificar el pronóstico del clima para evitar nubosidad.
Binoculares o telescopios pueden mejorar la experiencia, pero no son indispensables.
¿Cuándo será el eclipse lunar total en México?
El fenómeno se desarrollará durante la madrugada del martes 3 de marzo de 2026 (tiempo del centro de México), horarios clave:
Inicio de la fase penumbral: 02:44 horas
Comienzo del eclipse parcial: 03:50 horas
Inicio de la totalidad: 05:04 horas
Momento máximo: 05:33 horas
Fin de la fase total: 06:03 horas
Término del fenómeno: 07:17 horas