¿Quién recibe HOY lunes 2 de marzo el pago de Pensiones del Bienestar y cómo queda el calendario?

Ciudad de México.- Este lunes 2 de marzo de 2026, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, presentó el calendario de pago del bimestre marzo-abril correspondiente a los programas sociales de Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Madres Trabajadoras.

De hecho, la funcionaria pública aprovechó el espacio para destacar que más de 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios recibirán una inversión social de 104,695.5 mmdp a través de la Tarjeta del Bienestar. En lo que respecta al tiempo estimado de la distribución de recursos, comenzará desde este inicio de semana hasta el 26 de marzo de 2026. Ante cualquier modificación por parte del gobierno federal, en TRIBUNA te lo haremos saber.

Calendario de pago Pensiones Bienestar marzo 2026

A — Lunes 2 de marzo B — Martes 3 de marzo C — Miércoles 4 de marzo C — Jueves 5 de marzo D, E, F — Viernes 6 de marzo G — Lunes 9 de marzo G — Martes 10 de marzo H, I, J, K — Miércoles 11 de marzo L — Jueves 12 de marzo M — Viernes 13 de marzo M — Martes 17 de marzo N, Ñ, O — Miércoles 18 de marzo P, Q — Jueves 19 de marzo R — Viernes 20 de marzo R — Lunes 23 de marzo S — Martes 24 de marzo T, U, V — Miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z — Jueves 26 de marzo

¿Entonces a quién le toca HOY?

Como detalla la gráfica, hoy es el turno de todas las personas cuyo apellido inicie con la letra A. Es vital recordar que el depósito se lleva a cabo sin intermediarios y no se requiere acudir el mismo día marcado en el calendario, pues la cantidad acordada estará en la cuenta bancaria. Evita, con estas recomendaciones, ser víctima de robo o de fraude, que son los modus operandi de los delincuentes.

¿Cuánto recibirá según el programa?

En este mes, cada persona del programa social de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirá 6 mil 400 pesos bimestrales; en lo que respecta a la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales; mientras tanto, la pensión para Personas con Discapacidad es de 3 mil 300 pesos bimestrales. Evidentemente, no hay que omitir al programa Madres Trabajadoras, con 1,659 pesos bimestrales por hijo menor de cuatro años, y por último, Sembrando Vida con 6 mil 450 pesos mensuales.

¿Cómo retira su dinero?

Lo primero es insertar la tarjeta y teclear el Número de Identificación Personal (NIP); luego se elige la opción "retiro de efectivo" para después dar clic al monto. En ese momento se entrega el dinero, pero antes se ofrece la alternativa de imprimir o no el comprobante de retiro. Por supuesto, el proceso también se puede realizar en otros bancos, solo que se debe tener en cuenta que se aplicará un cargo adicional.

