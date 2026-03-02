Sheinbaum celebra concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX: "Un súper espectáculo"

Ciudad de México.- Al inicio de la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 2 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, compartió sus impresiones sobre el gran concierto gratuito de la cantautora colombiana Shakira en la explanada del Zócalo del Centro Histórico en la Ciudad de México (CDMX). Como informamos en TRIBUNA, este evento reunió a más de 400 mil personas la noche del domingo.

Luego de preguntar a la prensa reunida en el Salón Guillermo Prieto cómo les fue en el gran concierto de Shakira anoche, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano reveló que sí vio el espectáculo de la cantante de Las de la Intuición. Señaló que lo vio desde la venta de Palacio Nacional, aunque con discreción y sin salir. Posteriormente, señaló que la transmisión en vivo que realizaron canales del Gobierno de la CDMX funcionaron correctamente: "Estuvo bien la transmisión, muy bonito".

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que vio el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/TDRhdmZcvU — NMás (@nmas) March 2, 2026

Sheinbaum Pardo expresó que no vio completo el espectáculo de la cantante colombiana; , sin embargo, desde Palacio (donde reside) era posible escuchar todo: "No, no lo vi completo. Vi un pedazo de la transmisión. Claro, desde aquí se oía todo, y luego un ratito desde la ventana para que nadie me viera, escondidita".

En esta misma intervención, la presidenta de México celebró que el concierto se desarrolló sin incidentes y que asistieron muchas familias mexicanas, quienes actuaron "de primera". Agregó que si bien el espectáculo fue en el Zócalo, se instalaron pantallas gigantes en otros puntos de la capital, donde más personas disfrutaron del espectáculo. Las zonas se llenaron: " La verdad la gente de primerisísima, muchas familias, vimos el Zócalo, pero Clara [Brugada] hoy nos informó que también había gente en la Alameda, en Monumento a la Revolución y la verdad un súper espectáculo. Muy bonito".

La presidenta señaló que en total más de 400 mil personas asistieron al evento gratuito que se desarrolló la noche del domingo 1 de marzo de 2026 en el Centro de la CDMX. Aseguró que la cantante colombiana es muy querida por el público mexicano: "Muy querida Shakira por las personas mexicanas"

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'