Tráfico HOY CDMX: ¿Dónde hay marchas y BLOQUEOS este lunes 2 de marzo de 2026?

Ciudad de México.- Si hoy, lunes 2 de marzo de 2026, tienes planeado circular en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), ya sea por motivos laborales, de trabajo y de diversión, es clave que tomes precauciones. Para esta jornada se prevén diversas marchas, bloqueos y movilizaciones en distintas alcaldías, lo que podría generar afectaciones viales desde las primeras horas del día. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí te compartimos la agenda de concentraciones.

De acuerdo con información oficial del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), las actividades se concentrarán principalmente, en cinco alcaldías: Azcapotzalco, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Benito Juárez.

Advierten marchas y BLOQUEOS hoy en CDMX. Foto: C5

Marchas y bloqueos HOY lunes 2 de marzo de 2026 en CDMX

Las concentraciones comenzarán desde las 08:00 horas y se extenderán durante el día. Algunas se desarrollarán de forma puntual en cruces y avenidas principales, mientras que otras podrían prolongarse varias horas, dependiendo de la participación y dinámica de los grupos convocantes.

Alcaldía Azcapotzalco

A las 08:00 horas se tiene prevista una concentración en el cruce de Avenida Aquiles Serdán y Avenida Tezozomoc, en la colonia La Preciosa.

Más tarde, a las 10:00 horas, se registrará otra movilización en la intersección de Castilla Oriente y Avenida Azcapotzalco, en la colonia Centro de Azcapotzalco.

Alcaldía Coyoacán

En esta demarcación se contemplan dos actividades. La primera será a las 10:00 horas en Jardín Plaza Hidalgo 1, en la colonia Villa Coyoacán.

La segunda concentración está programada a las 17:00 horas en Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, punto donde se recomienda anticipar retrasos en la circulación.

Alcaldía Iztapalapa

Al mediodía, a las 12:00 horas, se tiene prevista una concentración en Avenida Reforma 50, colonia Lomas de San Lorenzo, lo que podría afectar vialidades aledañas.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se realizará una movilización en el cruce de Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, zona de alta afluencia vehicular.

Este lunes, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo, holograma de verificación 1 y 2. #CiudadSegura pic.twitter.com/EhkWiaxAeM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 2, 2026

Alcaldía Benito Juárez

Durante el día se reporta una concentración en Avenida México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Aunque no se especifica horario, se recomienda considerar posibles afectaciones en la zona.

Recomendaciones para automovilistas

Ante la presencia de marchas y concentraciones, autoridades recomiendan mantenerse informado a través de canales oficiales, anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas. Las movilizaciones podrían generar cierres parciales o reducción de carriles en distintos puntos de la capital.

Planear con tiempo puede marcar la diferencia en una jornada con múltiples actividades sociales programadas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui