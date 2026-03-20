Anuncia Sheinbaum pago digital OBLIGATORIO en gasolina y casetas de cobro en México

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Banco del Bienestar se encuentra en un proceso de digitalización tecnológica con el objetivo de que las operaciones se lleven a cabo a través de una app móvil del banco. Ahí podrán las y los beneficiarios realizar transferencias, pagos y otras operaciones financieras sin acudir a una sucursal.

"Se está trabajando en ello, el Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital y la SHCP", enfatizó Sheinbaum Pardo. De igual manera, hay una alta posibilidad de que comience a funcionar a finales de 2026, por lo que, en caso de hacerse realidad, se manejaría menos dinero en efectivo en los trámites de dichos programas sociales pertenecientes a la Secretaría de Bienestar, cuya titular es Ariadna Montiel Reyes.

De hecho, la representante del Poder Ejecutivo puntualizó que el Gobierno federal está trabajando con empresas como Altán Redes y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que llegue cobertura de internet a todos los alrededores de la República Mexicana. Como dato, comentó que actualmente hay cerca de 154 millones de teléfonos celulares en México, siendo una necesidad la digitalización de los servicios financieros y de la actividad económica.

Claudia Sheinbaum Pardo

Otro cambio sería implementar el uso obligatorio de pagos digitales en casetas y gasolineras, justificando esta estrategia con que buscan fomentar la inclusión financiera, aumentar la transparencia en las transacciones y facilitar el acceso a servicios bancarios. En lo que respecta al Banco del Bienestar, consideran que es útil esta medida porque su red de sucursales se sitúa en comunidades donde no hay otros bancos.

Conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo. Viernes 20 de marzo 2026 https://t.co/NqsJaAdaVJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 20, 2026

"El mundo entero se mueve hacia allá, disminuir el efectivo y hacer los pagos digitales (…) fue muy importante este acuerdo y nosotros estamos trabajando para impulsar los pagos digitales, que tienen distintas ventajas, como la disminución del efectivo en el país", aseveró la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023. Además agregó: "Hay un acuerdo para impulsar la modernización de esta aplicación y facilitar, a través del teléfono, hacer los pagos de aquellos que tienen cuenta de débito o que tienen tarjeta de crédito".

Fuente: Tribuna del Yaqui