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Chichén Itzá

Chichén Itzá recibe el trofeo de la Copa FIFA 2026; CNTE se manifiesta contra el Mundial

El Templo de Kukulkán fue sede de un evento histórico tras recibir el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026. Por otro lado, integrantes del CNTE no dudaron en manifestarse

Chichén Itzá recibe el trofeo de la Copa FIFA 2026; CNTE se manifiesta contra el Mundial
Chichén Itzá recibe el Trofeo de la Copa FIFA 2026; CNTE se manifiesta contra el Mundial Foto: Internet

Mérida, Yucatán.- Este viernes 20 de marzo, el gran Templo de Kukulkán en Chichén Itzá fue sede de un evento histórico tras recibir el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026, siendo esta la penúltima escala de su recorrido por el país. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lideró la ceremonia de develación acompañado de Fernando Llorente, campeón mundial, quien levantó la copa con España en 2010.

Díaz Mena recalcó la importancia de que 'el corazón del mundo maya' sea parte de este evento global:

Chichén Itzá es identidad, historia viva y orgullo de Yucatán y de México ante el mundo. Es un honor que esta gira global haga escala aquí, en nuestra tierra del Mayab", expresó el gobernador.

El mandatario también dio un agradecimiento a Bepensa Coca-Cola por realizar la visita del galardón, destacando que este acto une a las personas en torno a un ambiente de pasión y esperanza. Del mismo modo, compartió un mensaje de bienvenida a los visitantes que pronto llegarán a México durante la Copa Mundial, fomentando el turismo en el estado yucateco y destacando la cultura maya.

Protesta por parte del CNTE

Tras el evento de la Copa Mundial FIFA 2026, varios integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la zona arqueológica para protestar frente al Templo de Kukulcán.

Aproximadamente 40 maestros se manifestaron exigiendo jubilaciones dignas. Líderes sindicales ya han advertido que "si no hay diálogo, no rodará el balón", amenazando con protestas durante los eventos de la Copa Mundial FIFA 2026 para internacionalizar sus demandas.

Fuente: Tribuna del Yaqui

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