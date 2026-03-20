Chichén Itzá recibe el trofeo de la Copa FIFA 2026; CNTE se manifiesta contra el Mundial

Mérida, Yucatán.- Este viernes 20 de marzo, el gran Templo de Kukulkán en Chichén Itzá fue sede de un evento histórico tras recibir el trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026, siendo esta la penúltima escala de su recorrido por el país. El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lideró la ceremonia de develación acompañado de Fernando Llorente, campeón mundial, quien levantó la copa con España en 2010.

Díaz Mena recalcó la importancia de que 'el corazón del mundo maya' sea parte de este evento global:

Chichén Itzá es identidad, historia viva y orgullo de Yucatán y de México ante el mundo. Es un honor que esta gira global haga escala aquí, en nuestra tierra del Mayab", expresó el gobernador.

?? #EnFotos | ? El Templo de Kukulcán, en Chichén Itzá recibe el trofeo de la ?? Copa Mundial FIFA 2026



El galardón será exhibido en Mérida Yucatán, este 21 y 22 de marzo en el Centro Internacional de Congresos pic.twitter.com/oPLVhrh7de — xevt - xhvt (@xevtfm) March 20, 2026

El mandatario también dio un agradecimiento a Bepensa Coca-Cola por realizar la visita del galardón, destacando que este acto une a las personas en torno a un ambiente de pasión y esperanza. Del mismo modo, compartió un mensaje de bienvenida a los visitantes que pronto llegarán a México durante la Copa Mundial, fomentando el turismo en el estado yucateco y destacando la cultura maya.

El trofeo de la Copa del Mundo sigue su recorrido en México y ahora llegó a Chichén Itzá, justo para el equinoccio de primavera



Fotos: AFPhttps://t.co/qLU3HIjvG3 pic.twitter.com/j5qf4aluB7 — REFORMA (@Reforma) March 20, 2026

Protesta por parte del CNTE

Tras el evento de la Copa Mundial FIFA 2026, varios integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieron en la zona arqueológica para protestar frente al Templo de Kukulcán.

Aproximadamente 40 maestros se manifestaron exigiendo jubilaciones dignas. Líderes sindicales ya han advertido que "si no hay diálogo, no rodará el balón", amenazando con protestas durante los eventos de la Copa Mundial FIFA 2026 para internacionalizar sus demandas.

#LoÚltimo ??Como parte de su jornada de movilizaciones, integrantes de la CNTE ingresaron a Chichén Itzá y se manifestaron frente al Templo de Kukulcán, en plena celebración del Equinoccio de Primavera, uno de los momentos de mayor afluencia turística en el sitio pic.twitter.com/sVmTo6kTsX — xevt - xhvt (@xevtfm) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui