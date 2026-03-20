Clima CDMX HOY: Pronostican FRÍO por la mañana y SOL intenso por la tarde este 20 de marzo

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) dará un giro importante este viernes 20 de marzo de 2026 y podría sorprenderte si no te preparas con tiempo. Si vas a salir o tienes actividades durante el día en la capital mexicana conviene revisar el pronóstico del tiempo completo, ya que se esperan cambios entre una mañana fresca, una tarde con radiación intensa y una noche nuevamente fría.

Así será el clima en CDMX este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) e información del portal web Meteored.mx, este viernes 20 de marzo de 2026 habrá condiciones de cielo parcialmente nublado a lo largo del día, con periodos de sol y sin probabilidad de lluvia, además de viento constante del norte. Durante la mañana, el ambiente será fresco a frío. Alrededor de las 07:00 horas, la temperatura estará cerca de los 8°C, con sensación térmica de hasta 12°C y cielo con nubes y claros.

Así será el clima en CDMX este viernes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, hacia las 08:00 y 09:00 horas, el termómetro subirá gradualmente a 10 y 12°C, respectivamente, con viento ligero que irá de cero a 12 kilómetros por hora. Para el final de la mañana, el ambiente se tornará más templado. Hacia las 11:00 horas, se esperan 17°C, pero con un índice de radiación ultravioleta (UV) muy alto, por lo que será necesario tomar precauciones si se permanece al aire libre.

Por la tarde llegará el momento más cálido del día. Alrededor de las 14:00 y 17:00 horas, la temperatura alcanzará los 22°C, con cielo mayormente soleado y sensación térmica similar. En este periodo, el viento del norte se intensificará, con velocidades que irán de siete hasta 33 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación más fresca en algunas zonas. Hacia la noche, el ambiente volverá a descender.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico.



uD83EuDD13 Más información en la imagenuD83DuDC47 pic.twitter.com/FNk5yecrzU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 20, 2026

A las 20:00 horas, se prevén 16°C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado del norte que podría alcanzar hasta 36 kilómetros por hora. Más tarde, hacia las 23:00 horas, la temperatura bajará a 12°C, cerrando el día con condiciones frescas. En general, será una jornada con contrastes térmicos, donde la clave estará en adaptarse a los cambios de temperatura y protegerse tanto del frío matutino como de la radiación solar al mediodía.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)