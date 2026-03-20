Clima HOY viernes 20 de marzo en la NOCHE: Prevén FUERTES LLUVIAS en estas zonas

Ciudad de México.- Para la noche de este viernes 20 de marzo de 2026 se prevén vientos fuertes y lluvias en el interior del país. Si tienes planes para este fin de semana, te recomendamos consultar el pronóstico del clima antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la última información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No dejes de leer TRIBUNA para mantenerte informado sobre las condiciones del clima.

De acuerdo con el SMN, durante esta noche y la madrugada del sábado, vaguada en altura sobre el golfo de México y el centro del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas sureste del país. Asimismo, se aproximan lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

También, se prevé viento de componente sur sobre estados del noreste de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable en el noroeste y norte del país. Además, continuará la onda de calor en norte del país.

Se pronostican #Luvias fuertes y #DescargasEléctricas en zonas del sur y sureste del país, así como #Viento de componente norte con #Rachas de 60 a 80 km/h y #Oleaje elevado en el istmo y #GolfoDeTehauntepec.



Revisa más detalles del #Pronóstico, aquí. ?? pic.twitter.com/erT30SzIJK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

¿Dónde lloverá este viernes 20 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en:

Estado de México

Morelos

Veracruz

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Jalisco

Michoacán

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

En cuanto al viento, se pronostican rachas de 60 a 80 km/h oleaje elevado en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 30 a 50 km/h en la península de Yucatán.

Para mañana sábado 21 de marzo, el SMN prevé que canales de baja presión sobre el interior del país, una circulación ciclónica en altura sobre el oriente de México y una vaguada en altura sobre el país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable en el noroeste y norte del país. Además, continuará la onda de calor en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco y Guerrero.

¿Dónde lloverá mañana sábado 21 de marzo de 2026?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Guerrero

Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Estado de México

Puebla

Morelos

Veracruz

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Jalisco

Colima

Michoacán

Ciudad de México,

Tabasco,

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias aisladas y #Viento de componente norte con #Rachas de 30 a 50 km/h en zonas de la #PenínsulaDeYucatán, así como #Oleaje elevado en costas de #Yucatán y #QuintanaRoo. pic.twitter.com/73YpxFeEjN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua