CNTE HOY 20 de marzo: Las marchas y BLOQUEOS que paralizan CDMX este tercer día de protestas

Ciudad de México.- Este viernes 20 de marzo de 2026, la movilidad en la Ciudad de México (CDMX) seguirá con dificultades debido a que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplen su tercer día de protestas, las cuales incluyen marchas, bloqueos y un plantón activo en el Zócalo capitalino. Ante esto, es clave anticipar rutas y tiempos si planeas trasladarte por la capital.

Cabe recordar que la jornada forma parte del paro nacional de 72 horas iniciado el pasado miércoles 18 de marzo, con el que el magisterio busca presionar al Gobierno Federal para atender una serie de demandas laborales, salariales y estructurales.

Bloqueos de la CNTE HOY en CDMX: Alternativas viales

De acuerdo con la agenda oficial, las movilizaciones se concentrarán principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde las 09:00 horas, los docentes se reunirán en Afore XXI, ubicada en Paseo de la Reforma 489, desde donde prevén desplazarse hacia otras administradoras.

Más tarde, a las 14:00 horas, se realizará una marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, punto donde concluirán las actividades del paro. Esto impactarn directamente algunas de las principales vialidades de la ciudad; entre las más afectadas se encuentran Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y diversas calles del Centro Histórico.

Ante este escenario, autoridades recomiendan evitar la zona centro y optar por vías alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente, dependiendo del punto de origen y destino.

También se sugiere considerar el uso de transporte público para reducir tiempos de traslado.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

El movimiento magisterial mantiene un pliego petitorio amplio. Entre sus principales exigencias destaca la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como el regreso a un sistema de pensiones sin Afores. También demandan un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejores condiciones laborales, seguridad para la comunidad escolar y un mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

A esto se suma la exigencia de frenar los descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones, el cumplimiento de acuerdos de no represión y mejoras en las condiciones de escuelas, especialmente en zonas rurales.

#Nacional | "Presupuesto público no da": Sheinbaum (@Claudiashein) responde a exigencias de la CNTE en PARO de 72 horas uD83DuDDE3?https://t.co/VrWtSoV5FL — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

¿Qué dice el Gobierno Federal sobre la CNTE?

El jueves 19 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el diálogo con la CNTE se mantiene abierto, aunque dejó en claro que no todas las demandas pueden cumplirse debido a limitaciones presupuestales. Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que existen mesas de trabajo activas con la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), tanto en CDMX como en los estados.

Sin embargo, subrayó que propuestas como el aumento del 100 por ciento al salario base no son viables en el contexto actual del gasto público: "Hay temas que el presupuesto no da para poder cumplir".

Además, cuestionó las afectaciones provocadas por bloqueos y cierres viales, al considerar que el diálogo institucional sigue disponible. También recordó que en 2025 se había planteado una reunión directa con el magisterio, pero los representantes no acudieron.

El plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México se mantiene como el punto central de las protestas. Este viernes, la marcha programada hacia ese sitio marcará el cierre del paro nacional de 72 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui