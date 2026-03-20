Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2877 de la Lotería Nacional HOY viernes 20 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 20 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2877, el cual conmemora el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez.
De acuerdo con la Lotería Nacional: A 220 años de su nacimiento, Benito Juárez sigue siendo referente de justicia, austeridad y compromiso con la patria. Su legado permanece vivo en los valores republicanos y en la convicción de que la ley y la educación son pilares fundamentales para el progreso de la nación. Su figura trasciende el tiempo como ejemplo de integridad, firmeza y amor por México.
"Su vida estuvo marcada por la lucha constante en favor del Estado laico, la igualdad ante la ley y la consolidación de la República. Como principal impulsor de las Leyes de Reforma, promovió la separación entre la Iglesia y el Estado, sentando las bases de un México moderno. Durante la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano I de México, Juárez defendió con firmeza la legitimidad del gobierno republicano, trasladando su administración por distintos puntos del país sin renunciar jamás al principio de legalidad".
¿Cuánto puedes ganar?
- PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series
- Premio por serie: 8.5 millones de pesos
- Costo del cachito: $40
- Costo de la serie: $800
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2877
Premio Mayor: 17 millones de pesos
43889
Segundo premio: 1,440,000 pesos
49524
Tercer premio: 275,000 pesos
42886
Cuarto premio: 275,000 pesos
03964
Quinto premio: 275,000 pesos
54929
Sexto premio: 275,000 pesos
39618
Séptimo premio: 144,000 pesos
45574
Octavo premio: 144,000 pesos
02200
Noveno premio: 144,000 pesos
07836
Décimo premio: 144,000 pesos
37757
Decimoprimer premio: 90,000 pesos
08396
Decimosegundo premio: 90,000 pesos
52802
Decimotercer premio: 90,000 pesos
01686
Decimocuarto premio: 90,000 pesos
41938
Decimoquinto premio: 90,000 pesos
42963
Decimosexto premio: 90,000 pesos
57040
Decimoséptimo premio: 90,000 pesos
01375
Decimoctavo premio: 90,000 pesos
26002
Decimonoveno premio: 90,000 pesos
34056
Vigésimo premio: 90,000 pesos
09554
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional