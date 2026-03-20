Lista COMPLETA de GANADORES del Sorteo Superior No. 2877 de la Lotería Nacional HOY viernes 20 de marzo

Ciudad de México.- Si estás interesado en conocer al ganador del Premio Mayor del Sorteo Superior en la Lotería Nacional porque compraste boleto y podrías ser uno de los miles de premiados, quédate a leer TRIBUNA porque a continuación te compartiremos la lista COMPLETA de ganadores de hoy viernes 20 de marzo de 2026. Como se sabe, este día se realiza el Sorteo Superior número 2877, el cual conmemora el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez.

De acuerdo con la Lotería Nacional: A 220 años de su nacimiento, Benito Juárez sigue siendo referente de justicia, austeridad y compromiso con la patria. Su legado permanece vivo en los valores republicanos y en la convicción de que la ley y la educación son pilares fundamentales para el progreso de la nación. Su figura trasciende el tiempo como ejemplo de integridad, firmeza y amor por México.

"Su vida estuvo marcada por la lucha constante en favor del Estado laico, la igualdad ante la ley y la consolidación de la República. Como principal impulsor de las Leyes de Reforma, promovió la separación entre la Iglesia y el Estado, sentando las bases de un México moderno. Durante la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano I de México, Juárez defendió con firmeza la legitimidad del gobierno republicano, trasladando su administración por distintos puntos del país sin renunciar jamás al principio de legalidad".

¿Cuánto puedes ganar?

PREMIO MAYOR: 17 millones de pesos en dos series

Premio por serie: 8.5 millones de pesos

Costo del cachito: $40

Costo de la serie: $800

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL SORTEO SUPERIOR NO. 2877

Premio Mayor: 17 millones de pesos

43889

Segundo premio: 1,440,000 pesos

49524

Tercer premio: 275,000 pesos

42886

Cuarto premio: 275,000 pesos

03964

Quinto premio: 275,000 pesos

54929

Sexto premio: 275,000 pesos

39618

Séptimo premio: 144,000 pesos

45574

Octavo premio: 144,000 pesos

02200

Noveno premio: 144,000 pesos

07836

Décimo premio: 144,000 pesos

37757

Decimoprimer premio: 90,000 pesos

08396

Decimosegundo premio: 90,000 pesos

52802

Decimotercer premio: 90,000 pesos

01686

Decimocuarto premio: 90,000 pesos

41938

Decimoquinto premio: 90,000 pesos

42963

Decimosexto premio: 90,000 pesos

57040

Decimoséptimo premio: 90,000 pesos

01375

Decimoctavo premio: 90,000 pesos

26002

Decimonoveno premio: 90,000 pesos

34056

Vigésimo premio: 90,000 pesos

09554

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Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional