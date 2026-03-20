Pío López Obrador responde en VIDEO tras ser absuelto por el TEPJF y Claudia Sheinbaum respalda el fallo

Ciudad de México.- Pío López Obrador se manifestó acerca de su exoneración por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues no olvidemos que todo comenzó a partir de que salieron a la luz grabaciones en 2020 donde se le observa al empresario "recibiendo dinero en efectivo", usado presuntamente para financiar la campaña presidencial de 2018.

Ahora finalmente rompió el silencio a través de un video que se difundió en redes sociales. Ahí resaltó que ya van tres veces que una autoridad federal determina que "no es un hombre corrupto". De hecho, también aseguró que el material que publicó originalmente el periodista Carlos Loret de Mola no es más que una estrategia para dañar su imagen y hasta lo llamó "vil montaje mediático".

"La libertad de expresión no ampara la mentira, la difamación ni la manipulación de información para dañar la reputación, la honorabilidad y la dignidad de las personas. En pocas palabras, esta trama se trató de un vil montaje mediático", puntualizó Pío López. Al mismo tiempo resaltó que los videos no proporcionaron origen, fechas, lugares ni medios técnicos de grabación, incluso dejó en claro que presuntamente los consiguieron "de manera ilícita".

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes 20 de marzo fue cuestionada sobre el tema durante su conferencia matutina y respaldó al organismo autónomo al resaltar que ellos tienen sus propios mecanismos para verificar si se cometió alguna violación a las leyes electorales. Asimismo, cuando se le preguntó si esto podría afectar a Morena aseguró que no.

uD83DuDEA8“No he cometido falta administrativa ni delito alguno”, dice Pío López Obrador tras el carpetazo del TEPJF al caso de los ‘sobres amarillos’.



Asegura que los videos no dieron certeza sobre su origen. uD83DuDC47uD83CuDFFC



pic.twitter.com/5RhWVbcFTf — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

"No he sido servidor público desde hace más de veinticinco años y el simple parentesco con el expresidente de la República no constituye razón legítima para exponerme públicamente, vulnerando mi reputación y mi dignidad con el propósito, según sus propias palabras, de hacerme famoso. He defendido desde el primer momento que no soy un hombre corrupto", son algunas de las palabras del hombre que se dedica a la producción agroforestal.

Fuente: Tribuna del Yaqui