Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas, BLOQUEOS y rodadas este viernes 20 de marzo 2026?

Ciudad de México.- Si este viernes 20 de marzo de 2026 tienes planeado viajar en automóvil dentro de la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes precauciones, ya que a lo largo del día se esperan diversas marchas, bloqueos y movilizaciones que podrían afectar el tráfico en distintas alcaldías, de acuerdo con información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX). Para evitar retrasos, aquí te contamos todo lo que debes saber.

Marchas y BLOQUEOS HOY viernes 20 de marzo en CDMX

Las actividades están programadas desde la mañana y se extenderán durante el día, con concentraciones en puntos clave de la capital que podrían generar congestionamientos viales y cierres intermitentes.

Marchas CDMX hoy 20 de marzo. Foto: C5

Alcaldía Cuauhtémoc

En esta demarcación se concentra el mayor número de movilizaciones. A las 09:00 horas habrá una concentración en Avenida Paseo de la Reforma 489, en la colonia Cuauhtémoc.

Más tarde, a las 10:00 horas, se prevé otra en Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Al mediodía, alrededor de las 12:00 horas, se contemplan varias concentraciones simultáneas: en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en Avenida Juárez 50, y en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael.

Para la tarde, a las 18:00 horas, se tiene prevista una concentración-marcha que partirá de Avenida Juárez rumbo a Plaza de la Constitución, aunque la ruta aún no está definida.

Además, durante el día habrá movilizaciones en Manzanillo 49, colonia Roma Sur; Atlixco 12, colonia Condesa; Tlacotalpan 39, colonia Roma Sur; y Belisario Domínguez 32, en el Centro.

Alcaldía Álvaro Obregón

A las 10:00 horas se realizará una concentración en Arenal 40, colonia Chimalistac, lo que podría generar afectaciones viales en la zona.

Alcaldía Iztacalco

A las 13:00 horas se prevé una concentración en Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés, con posible impacto en la circulación.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 13:30 horas habrá una movilización en Adolfo López Mateos 190, colonia Ampliación Aviación, lo que podría provocar tránsito lento en avenidas cercanas.

Alcaldía Coyoacán

A las 15:00 horas se tiene programada una concentración en Circuito Escolar, dentro de Ciudad Universitaria. Además, durante el día habrá presencia de manifestantes en Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés.

Marchas CDMX hoy 20 de marzo. Foto: C5

Alcaldía Tlalpan

Durante el día se reporta una concentración en Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, por lo que se recomienda anticipar tiempos de traslado en esta zona.

Recomendaciones para automovilistas

Debido a la cantidad de movilizaciones previstas, se recomienda considerar rutas alternas, salir con anticipación y mantenerse atento a reportes en tiempo real. Las afectaciones podrían variar durante el día dependiendo del desarrollo de las concentraciones.

??Servicios de emergencia trabajan por percance vial sobre Av. Ferrocarril San Rafael Atlixco y Antonio Béjar, colonia Ojo de Agua, @TlahuacRenace.#911CDMX #OjosDeLaCiudad #C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui