Claudia Sheinbaum fortalece turismo en comunidades indígenas de Quintana Roo con 13 mmp

Ciudad de México. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el decreto de Turismo Comunitario, cuyo objetivo principal es preservar el patrimonio biocultural del país, así como apoyar económicamente a las comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, se busca que los turistas conozcan México de manera más profunda.

Durante su intervención, la representante del Poder Ejecutivo señaló que el decreto no solo implica reconocimiento legal, pues también incluye otros elementos importantes como recursos y promoción. Además, especificó que una de las prioridades es conservar la esencia cultural y proteger el entorno natural. En un momento del evento, la integrante de Morena subrayó que el año pasado se impulsó el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, componente Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

Cabe destacar que estuvo presente la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien aseguró que "Maya Ka’an se consolida como el primer destino de turismo comunitario del país y como un modelo replicable en otras entidades". Por su parte, Sebastián Ramírez Mendoza, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), mencionó que se destinarán recursos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento en destinos comunitarios, con especial atención a Maya Ka’an e incluso a Yucatán y Oaxaca.

Fotografía del gobierno de México

Sheinbaum Pardo detalló que en 2026 se incrementará el presupuesto destinado a las comunidades, pasando a 13 mil millones de pesos. "Estamos reconociendo, por justicia, el turismo comunitario, que es el turismo del México de a deveras, del México profundo… porque el turismo para conocer realmente nuestro país es el turismo comunitario", puntualizó la también mandataria federal.

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Hasta el momento de la elaboración de esta nota, estos son todos los avances, salvo que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 publicó en sus redes sociales un video sobre su experiencia en el puente Nichupté en Cancún, destacando que, con sus más de once kilómetros, permitirá llegar a la zona hotelera en diez minutos cuando normalmente se tarda al menos una hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui