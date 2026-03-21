Más de 100 organizaciones pierden permiso para recibir donativos tras resolución del SAT

Ciudad de México. - El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó, a través de un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 336 organizaciones civiles perdieron la autorización para recibir donativos deducibles, mientras que otras trece fueron dadas de baja por la dependencia federal. De hecho, el órgano encabezado por Antonio Martínez Dagnino justificó la decisión al argumentar que fue porque "no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes".

Por lo tanto, uno de los principales incumplimientos es que varias no cumplieron con el requisito establecido en la fracción I del Transitorio Vigésimo Quinto de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, pues ahí se establece que es necesario presentar la declaración informativa correspondiente, algo que supuestamente no sucedió y que terminó con sanciones para un gran número de organizaciones.

Entre las organizaciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero y Fundación Chespirito I.A.P.. Mientras tanto, aquellas señaladas por incumplir con la fracción I son Asociación de Ayuda Alimenticia para Personas de Escasos Recursos Económicos, Asociación Andrés Guardado, Ayudar por Amor, Acciones Colectivas para la Autonomía, Armonía Contigo, Mi Alma Contigo y la Academia FC México.

SAT

De acuerdo con información de El Universal, el SAT optó por revocar la autorización de algunas ONG para recibir donativos deducibles del ISR. La razón, según el medio antes citado, fue que carecían de una acreditación vigente en materia de investigación científica y tecnológica. De igual forma, se presume que algunas organizaciones están resolviendo trámites y otras más dijeron que la respuesta la obtendrán por parte del SAT el 31 de marzo.

#Mundo | Donald Trump (@realDonaldTrump) arremete contra demócratas y advierte que el ICE podría operar en aeropuertos ??https://t.co/cvmgOn0DxP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

El mismo portal de información mencionó que las fuentes consultadas negaron por completo que no cumplan con sus impuestos, así como también que ignoren los requisitos establecidos por el SAT. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cómo avanza toda esta situación y, en caso de que se vuelva a pronunciar alguna dependencia oficial, aquí tendrás cada uno de los detalles para mantenerte siempre al día.

Fuente: Tribuna del Yaqui