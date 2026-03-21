¿Por qué el día y la noche duran lo mismo en el equinoccio de primavera? Te lo explicamos

Ciudad de México. - Para empezar, es importante definir los conceptos que estaremos abordando a continuación en TRIBUNA, pues son dos los elementos fundamentales para comprender con claridad el tema. Recordemos que precisamente el pasado viernes 20 de marzo de 2026 inició a las 08:46 horas (tiempo centro de México) el cambio de estación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

¿Qué significa equinoccio?

Basándonos en información proveniente de la Real Academia Española (RAE), se le llama así a "cada uno de los momentos anuales en que, por hallarse el Sol sobre el ecuador, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra, lo cual sucede del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre". Mientras tanto, la primavera es la "estación del año que, astronómicamente, comienza en el equinoccio del mismo nombre y termina en el solsticio de verano".

De hecho, para algunas personas que disfrutan esta temporada, es uno de los eventos naturales que más emoción les causa, pues además de los días más largos y soleados, también se puede apreciar todo lo que trae consigo, como las flores y los animales que salen de sus escondites, entre ellos ciervos, osos, golondrinas, colibríes y, en lo que respecta a los insectos, hasta mariposas monarca.

La llegada de la primavera

¿Qué opina la NASA?

La NASA define el equinoccio como el instante exacto en que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de la Tierra. Toma en cuenta que, como te explicamos con anterioridad en TRIBUNA, lo que lo diferencia de los solsticios es que en ese caso la inclinación de la Tierra hace que un hemisferio reciba mucha más luz que el otro, mientras que en el equinoccio ambos hemisferios reciben prácticamente la misma iluminación solar.

#Mundo | Falleció a los 81 años Robert S. Mueller III, el hombre que transformó al FBI en una fuerza antiterrorista tras el 11 de septiembre uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/Tiq2OjhG2U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 21, 2026

Un dato interesante es que, el día de los equinoccios, el Sol sale prácticamente por el este y se pone casi exactamente por el oeste, algo que no ocurre durante la mayor parte del resto del año. Esto confirma una vez más el constante movimiento de nuestro planeta en el espacio y la forma en que influyen estos cambios en la duración del día y la llegada de las estaciones. Ahora te toca a ti, ¿cuál es tu estación favorita del año y qué es lo que más te gusta de la primavera?

Fuente: Tribuna del Yaqui