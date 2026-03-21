Tráfico CDMX: Revisa las marchas, concentraciones y bloqueos de hoy, sábado 21 de marzo 2026

Ciudad de México.- Este viernes 21 de marzo de 2026 se esperan en la Ciudad de México (CDMX) diversas movilizaciones, entre ellas una marcha, siete rodadas ciclistas y quince concentraciones. Se hace un llamado a toda la población que tenga actividades previstas al aire libre o necesite trasladarse a otro punto de la ciudad a tomar las debidas precauciones, siguiendo la información proporcionada por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5-CDMX).

Alcaldía Cuauhtémoc

El Movimiento Feminista Abolicionista marchará desde las 11:00 horas hasta el Antimonumenta Contra el Feminicidio, ubicado en Av. Juárez No. 14, colonia Centro, con motivo de la IV Marcha Contra el Borrado de las Mujeres en México. La exigencia principal es que se recupere el 8 de marzo como una fecha exclusiva para las mujeres, ya que aseguran que ha sido usurpada por el Movimiento CUIRP, y que se abolieran todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

Líderes cristianos se darán cita en el Monumento a la Revolución para llevar a cabo ensayos rumbo a la Marcha para Jesús 2026, la cual se realizará el próximo 4 de abril en el Zócalo Capitalino.

Sábado 21 de marzo 2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres se reunirá a las 10:00 horas en la Federación Democrática de Sindicatos Ignacio L., Vallarta No. 21, Col. Tabacalera, donde llevarán a cabo una asamblea general para coordinar el plan de acción en defensa del contrato colectivo de trabajo y de sus derechos laborales. En este caso, se espera un aforo de aproximadamente 120 personas.

La Colectiva Hijas de la Cannabis se concentrará a las 12:00 horas en la Plaza Tlaxcoaque, en la intersección de Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, con el evento Rituales 420, orientado a la promoción y fortalecimiento de espacios seguros, inclusivos y culturales para mujeres usuarias de cannabis. Posteriormente continuarán con actividades en el Hemiciclo a Juárez y la Plaza Tlaxcoaque, incluyendo la recaudación de juguetes para la celebración del Día del Niño y la Niña.

El Colectivo Plataforma 4:20 también se concentrará alrededor de las 12:00 horas, no solo en Cuauhtémoc, sino también en Iztacalco, específicamente en el Monumento a la Madre y la Av. Río Churubusco y Añil. Las actividades serán similares a las de la Colectiva Hijas de la Cannabis, incluyendo acciones culturales y artísticas, además de contar con una mesa informativa sobre el cannabis.

El Colectivo editorial A Tinta Negra se reunirá a las 12:00 horas en Magnolia No. 148, Col. Guerrero, con motivo de la VI Feria de la Publicación Anarquista y DIY, espacio destinado a la venta y trueque de productos, presentaciones de libros y proyectos editoriales de izquierda autogestiva y resistencia anarquista. Se espera que se unan al menos siete organizaciones en apoyo.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad en Cuba se concentrará en la Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América para realizar el mitin Cuba ¡No estás sola!, en el que denunciarán el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla, mostrando solidaridad con el pueblo cubano. Se advierte que esta concentración podría afectar la vialidad, por lo que se recomienda tomar rutas alternas.

? Tránsito lento en circulación al norte de Periférico Canal de Garay, desde Calle Río Nilo hasta Avenida 5 de Mayo. uD83DuDD00 Alternativa vial: Avenida San Lorenzo.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/r54BChdqUw — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 21, 2026

Otras concentraciones

La Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina se reunirá a las 13:00 horas en el Ágora de Tlatelolco, para organizar el plan de acción en contra de la barbarie imperialista y colonial en América Latina y en rechazo a la Copa Mundial de Fútbol.

El Colectivo Marihuana Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, tendrá como punto de encuentro a las 15:45 horas el Huerto Comunitario Tletlalmanche / El Triángulo Esmeralda y Diamante, para la Inauguración del Festival Cannábico de Oriente 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui