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Benito Juárez

"Vive en la Cuarta Transformación": Sheinbaum en conmemoración de Benito Juárez

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un repaso de la trayectoria y las contribuciones de Benito Juárez a la nación. Además; realizó un homenaje a Margarita Maza Parada, esposa del expresidente

"Vive en la Cuarta Transformación": Sheinbaum en conmemoración de Benito Juárez
"Vive en la Cuarta Transformación": Sheinbaum en conmemoración de Benito Juárez Foto: Internet

Guelatao, Oaxaca.- En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reivindicó el pensamiento y principios que caracterizaron al expresidente:

Juárez es no solo historia, es presente y guía; mientras haya pueblo, haya dignidad, seguirá viviendo. Juárez vive en la Cuarta Transformación", mencionó la mandataria.

Homenaje a Margarita Maza Parada

Durante la conmemoración, se realizó una revaloración de Margarita Maza Parada, esposa de Benito Juárez, de quien Sheinbaum no solo hizo una referencia a manera de homenaje, si no que la reconoció como la primera embajadora de México a 200 años de su natalicio y en el año que está dedicado a ella. Además, se develó una estatua, se emitió un billete con su imagen y una estampilla postal.

Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba

Durante el homenaje, la mandataria también destacó el apoyo que brindó Benito Juárez durante la Revolución de Independencia de Cuba, en 1868.

Su gobierno reconoció el derecho de Cuba a su autodeterminación frente al dominio español y mantuvo su solidaridad. Hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación", dijo Sheinbaum.

 

La presidenta hizo un repaso de la trayectoria y las contribuciones de Juárez a la nación. Destacó su defensa de la República ante la invasión francesa, su visión para consolidar las Leyes de Reforma que lograron separar la iglesia del Estado, y su regreso al país como presidente tras la victoria frente a esa intervención. Subrayó que su principio de que "el respeto al derecho ajeno es la paz" no se trataba de una simple frase, sino de una convicción profunda.

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

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