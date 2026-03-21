"Vive en la Cuarta Transformación": Sheinbaum en conmemoración de Benito Juárez

Guelatao, Oaxaca.- En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reivindicó el pensamiento y principios que caracterizaron al expresidente:
Juárez es no solo historia, es presente y guía; mientras haya pueblo, haya dignidad, seguirá viviendo. Juárez vive en la Cuarta Transformación", mencionó la mandataria.
Homenaje a Margarita Maza Parada
Durante la conmemoración, se realizó una revaloración de Margarita Maza Parada, esposa de Benito Juárez, de quien Sheinbaum no solo hizo una referencia a manera de homenaje, si no que la reconoció como la primera embajadora de México a 200 años de su natalicio y en el año que está dedicado a ella. Además, se develó una estatua, se emitió un billete con su imagen y una estampilla postal.
???? La presidenta @Claudiashein firmó un decreto que reconoce a Margarita Maza como la primera Embajadora Histórica de México.— IMER Noticias (@IMER_Noticias) March 21, 2026
??? Señaló que, en la ciudad de Oaxaca, inauguró un museo en su honor.
?? Anunció que durante su sexenio cada año será dedicado a una mujer. pic.twitter.com/Q97JXUi6Ub
Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba
Durante el homenaje, la mandataria también destacó el apoyo que brindó Benito Juárez durante la Revolución de Independencia de Cuba, en 1868.
Su gobierno reconoció el derecho de Cuba a su autodeterminación frente al dominio español y mantuvo su solidaridad. Hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación", dijo Sheinbaum.
????????Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba— Político MX (@politicomx) March 21, 2026
Al mencionar que Benito Juárez brindó apoyo a Cuba durante su independencia, la presidenta @Claudiashein volvió a respaldar a la isla. También señaló que México enfrenta nuevos desafíos y frente a ellos tienen el ejemplo de Juárez. pic.twitter.com/fzLVajH4y7
La presidenta hizo un repaso de la trayectoria y las contribuciones de Juárez a la nación. Destacó su defensa de la República ante la invasión francesa, su visión para consolidar las Leyes de Reforma que lograron separar la iglesia del Estado, y su regreso al país como presidente tras la victoria frente a esa intervención. Subrayó que su principio de que "el respeto al derecho ajeno es la paz" no se trataba de una simple frase, sino de una convicción profunda.
Fuente: Tribuna del Yaqui