"Vive en la Cuarta Transformación": Sheinbaum en conmemoración de Benito Juárez

Guelatao, Oaxaca.- En el marco del 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, reivindicó el pensamiento y principios que caracterizaron al expresidente:

Homenaje a Margarita Maza Parada

Durante la conmemoración, se realizó una revaloración de Margarita Maza Parada, esposa de Benito Juárez, de quien Sheinbaum no solo hizo una referencia a manera de homenaje, si no que la reconoció como la primera embajadora de México a 200 años de su natalicio y en el año que está dedicado a ella. Además, se develó una estatua, se emitió un billete con su imagen y una estampilla postal.

???? La presidenta @Claudiashein firmó un decreto que reconoce a Margarita Maza como la primera Embajadora Histórica de México.



??? Señaló que, en la ciudad de Oaxaca, inauguró un museo en su honor.



?? Anunció que durante su sexenio cada año será dedicado a una mujer. pic.twitter.com/Q97JXUi6Ub — IMER Noticias (@IMER_Noticias) March 21, 2026

Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba

Durante el homenaje, la mandataria también destacó el apoyo que brindó Benito Juárez durante la Revolución de Independencia de Cuba, en 1868.

Su gobierno reconoció el derecho de Cuba a su autodeterminación frente al dominio español y mantuvo su solidaridad. Hoy también reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación", dijo Sheinbaum.

????????Sheinbaum reitera su apoyo a Cuba



Al mencionar que Benito Juárez brindó apoyo a Cuba durante su independencia, la presidenta @Claudiashein volvió a respaldar a la isla. También señaló que México enfrenta nuevos desafíos y frente a ellos tienen el ejemplo de Juárez. pic.twitter.com/fzLVajH4y7 — Político MX (@politicomx) March 21, 2026

La presidenta hizo un repaso de la trayectoria y las contribuciones de Juárez a la nación. Destacó su defensa de la República ante la invasión francesa, su visión para consolidar las Leyes de Reforma que lograron separar la iglesia del Estado, y su regreso al país como presidente tras la victoria frente a esa intervención. Subrayó que su principio de que "el respeto al derecho ajeno es la paz" no se trataba de una simple frase, sino de una convicción profunda.

Fuente: Tribuna del Yaqui