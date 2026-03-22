¿CALOR o LLUVIAS? Así estará el CLIMA HOY en CDMX; temperatura del DOMINGO 22 de marzo

Ciudad de México.- El clima en la Ciudad de México (CDMX) tendrá cambios a lo largo de este domingo 22 de marzo de 2026, por lo que más vale tomas precauciones. Aunque la mañana arrancará fresca, el aumento de temperatura y la radiación solar por la tarde harán necesario cuidar la piel, especialmente si planeas actividades al aire libre este domingo. ¡Aquí la información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en CDMX este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y datos compartidos por el portal web Meteored.mx, la CDMX tendrá un día con nubes y claros, sin lluvias previstas, pero con variaciones importantes en temperatura y niveles de radiación solar.

Clima CDMX hoy: temperaturas y pronóstico 22 de marzo. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será frío a fresco en las primeras horas. Alrededor de las 07:00 horas, el termómetro marcará cerca de 8°C, con cielo despejado y una sensación térmica ligeramente superior, cercana a los 10°C. El viento será flojo, proveniente del suroeste, con velocidades de entre uno y seis kilómetros por hora. Conforme avance la mañana, la temperatura subirá gradualmente: a las 08:00 horas se alcanzarán aproximadamente 11°C, y hacia las 09:00 horas rondará los 13°C, con viento del este que aumentará hasta 14 kilómetros por hora.

Para el mediodía, el ambiente se volverá más templado. A las 11:00 horas se esperan cerca de 18°C, con presencia de nubes y claros y viento moderado del noreste con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. En este punto, el índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles muy altos, por lo que se recomienda el uso de protector solar.

Durante la tarde, las condiciones serán parcialmente nubosas, pero con temperaturas agradables. Entre las 14:00 y 17:00 horas, el termómetro se ubicará entre los 21 y 22°C, con una sensación térmica de hasta 23°C. El viento será moderado y cambiará de dirección hacia el noroeste y posteriormente al oeste, con velocidades que irán de siete hasta 31 kilómetros por hora, lo que podría generar algunas rachas perceptibles en zonas abiertas.

uD83CuDF2B?uD83CuDF01Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas uD83DuDC47 pic.twitter.com/WSH61F9PHm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 22, 2026

Al caer la noche, el ambiente se mantendrá templado. Hacia las 20:00 horas, la temperatura será cercana a los 19°C, con cielo parcialmente nuboso y viento moderado del suroeste. Más tarde, alrededor de las 23:00 horas, el termómetro descenderá a unos 16°C, con cielo de nubes y claros y viento más ligero del oeste.

En términos generales, será un domingo con clima estable, sin lluvias, pero con contrastes entre la mañana fresca y la tarde templada, además de niveles elevados de radiación solar en las horas centrales del día, por lo que se recomienda vestir en capas y protegerse del sol. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)