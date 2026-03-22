Clima HOY domingo 22 de marzo en la NOCHE: Prevén LLUVIAS FUERTES en estas regiones

Ciudad de México.- Para la tarde-noche de este domingo 22 de marzo de 2026 y la madrugada del lunes, se prevén lluvias en distintas regiones del país, principalmente en el occidente y sur, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas. Si tienes planes al exterior, es recomendable consultar el pronóstico antes de salir. Aquí el reporte completo de acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el SMN, una vaguada en altura en interacción con un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán lluvias y chubascos en diversas entidades. Se pronostican lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, mientras que otro canal de baja presión en el sureste, junto con humedad del mar Caribe, ocasionará lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá condiciones estables en el norte del país.

¿Dónde lloverá este domingo 22 de marzo por la noche?

Lluvias puntuales fuertes en:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos en:

Estados del occidente, centro y sureste

Además, se prevé posible caída de granizo en zonas del centro y oriente del país.

Para mañana lunes 23 de marzo, continuarán las lluvias debido a la interacción de sistemas atmosféricos, con precipitaciones fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. También se esperan chubascos en entidades del centro, occidente y sureste, así como lluvias aisladas en el norte y noreste.

¿Dónde lloverá mañana lunes 23 de marzo?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Colima

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Campeche

Quintana Roo

En cuanto a las condiciones generales, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del país, con onda de calor en estados como Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca, extendiéndose hacia Michoacán y Chiapas. Asimismo, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte, generando rachas fuertes de viento.

El SMN advierte que las lluvias fuertes podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, así como provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos. También se prevén rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras.

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Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua