Lista COMPLETA de GANADORES Sorteo Zodiaco No. 1739 de Lotería Nacional, HOY domingo 22 de MARZO

Ciudad de México.- Hoy es domingo de Sorteo Zodiaco en la Lotería Nacional y si tú, al igual que millones de mexicanos, estás concursando, TRIBUNA trae para ti la lista completa de ganadores de este 22 de marzo de 2026. Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco No. 1739, que celebra el 88 aniversario del 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera.
Para esta edición del Sorteo Zodiaco No.1739 se emitieron 120 mil boletos, cuyos números van del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del zodiaco, y se juega en una serie.
La Lotería Nacional dice: "En México, la Expropiación Petrolera constituye un hito histórico que reafirmó la soberanía permanente del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, al consolidar el control nacional de la industria petrolera en 1938. Esta decisión se sustentó en la aplicación de la Ley de Expropiación y del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el dominio directo de la Nación sobre los hidrocarburos y demás bienes del subsuelo, frente a las empresas privadas que entonces explotaban dichos recursos".
GANADORES del Sorteo Zodiaco No. 1739 de hoy 22 de marzo de 2026
Premio Mayor: 7 millones de pesos
TAURO 6578
Segundo premio: 1,100,000 pesos
CAPRICORNIO 1561
Tercer premio: 1,100,000 pesos
ESCORPIO 9125
Cuarto premio: 176,000 pesos
CÁNCER 0946
Quinto premio: 176,000 pesos
GEMINIS 7925
Sexto premio: 88,000 pesos
CAPRICORNIO 4770
Séptimo premio: 88,000 pesos
CAPRICORNIO 6294
Octavo premio: 61,600 pesos
CÁNCER 6892
Noveno premio: 61,600 pesos
TAURO 3905
Décimo premio: 52,800 pesos
CÁNCER 1435
Decimoprimer premio: 52,800 pesos
GEMINIS 2772
Decimosegundo premio: 44,000 pesos
SAGITARIO 0895
Decimotercer premio: 44,000 pesos
GEMINIS 7315
Decimocuarto premio: 44,000 pesos
VIRGO 0354
Decimoquinto premio: 35,200 pesos
ACUARIO 0360
Decimosexto premio: 35,200 pesos
ARIES 1974
Decimoséptimo premio: 35,200 pesos
GEMINIS 2746
Decimoctavo premio: 26,400 pesos
SAGITARIO 7284
Decimonoveno premio: 26,400 pesos
PISCIS 5310
Vigésimo premio: 26,400 pesos
CAPRICORNIO 9770
Vigésimo primer premio: 26,400 pesos
VIRGO 3676
Fuente: Tribuna del Yaqui / Lotería Nacional