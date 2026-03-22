¿Qué se celebra en Semana Santa? Origen, historia y qué significa cada día santo

Ciudad de México.- Cada año, millones de personas alrededor del mundo detienen su rutina para vivir una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano y católico: la Semana Santa. Pero más allá de las vacaciones o las tradiciones, esta conmemoración tiene un profundo significado histórico y religioso que se desarrolla día a día.

¿Te gustaría saber más? Aquí en TRIBUNA te decimos el origen este periodo, así como el significado de cada fecha: desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección.

Las celebraciones de Semana Santa comienzan con el Domingo de Ramos. Foto: Internet

¿Cuál es el origen de la Semana Santa?

El origen de la Semana Santa se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles comenzaron a conmemorar los últimos días de la vida de Jesús. Con el tiempo, la Iglesia estructuró esta celebración en una semana completa con rituales específicos para cada día.

Además, su fecha cambia cada año porque depende del calendario lunar: se celebra el domingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Este 2026, el Domingo de Ramos será el próximo 29 de marzo.

¿Qué se celebra cada día de la Semana Santa?

Cada jornada tiene un significado particular que sigue cronológicamente los últimos momentos de Jesucristo: Desde el Domingo de Ramos, pasando por la Última Cena y llegando al Domingo de Resurrección.

Domingo de Ramos: La entrada a Jerusalén

Marca el inicio de la Semana Santa. Se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido con palmas por la multitud.

Lunes Santo: La autoridad de Jesús

También llamado 'Lunes de Autoridad', recuerda cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, reafirmando el carácter sagrado del lugar. Este año será el 30 de marzo.

Martes Santo: Anuncio de la traición

Este día se centra en los momentos en que Jesús anuncia su muerte, la traición de Judas y las negaciones de Pedro, según los evangelios. Asimismo, es un día que intensifica el ambiente de solemnidad y recogimiento antes del Triduo Pascual, pues los fieles se enfocan en la enseñanza de Jesús a pesar de la creciente hostilidad. Caerá en 31 de marzo.

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Miércoles Santo: La conspiración

Se recuerda la decisión de Judas Iscariote de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, lo que marca el final de la Cuaresma y el inicio del Triduo Pascual,

Jueves Santo: La Última Cena

Es uno de los días más importantes. Se conmemora la Última Cena de Jesús con sus apóstoles, el lavatorio de pies y la institución de la Eucaristía. Este día también marca el inicio del Triduo Pascual, el periodo más solemne de la Semana Santa. Este 2026 la fecha es 2 de abril

Viernes Santo: La crucifixión

Se recuerda la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Es un día de luto, reflexión y recogimiento para los creyentes. Muchos optan por no comer carne. Es importante señalar que aunque muchos empleadores suelen darlo, no es día de asueto oficial por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es el próximo viernes 3 de abril.

Sábado Santo: El silencio y la espera

También llamado Sábado de Gloria, es un día de duelo en el que se recuerda el tiempo que Jesús permaneció en el sepulcro. Se conmemorará el 4 de abril.

Domingo de Resurrección: La victoria de la vida

Es el día más importante para el cristianismo. Se celebra la resurrección de Jesús, símbolo de vida eterna y esperanza. Este año, la fecha será el 5 de abril.

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¿Por qué es tan importante la Semana Santa?

La Semana Santa no solo representa una tradición religiosa, sino el núcleo de la fe cristiana: la creencia en la resurrección como fundamento de la salvación. Además, combina elementos litúrgicos, culturales y sociales que se manifiestan en procesiones, representaciones y actos religiosos en distintos países.

Fuente: Tribuna del Yaqui