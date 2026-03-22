Tráfico CDMX HOY: ¿Dónde hay marchas, rodadas y BLOQUEOS este DOMINGO 22 de marzo 2026?

Ciudad de México.- Si este domingo 22 de marzo de 2026 tienes planeado salir en automóvil por la Ciudad de México (CDMX), conviene anticiparte, ya que a lo largo del día se prevén marchas, bloqueos y más movilizaciones que podrían generar afectaciones viales en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y del sur, de acuerdo con reportes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Para evitar contratiempos, aquí en TRIBUNA te explicamos dónde y a qué hora se esperan estas actividades.

Advierten marchas en CDMX este domingo. Foto: C5

Marchas programadas para HOY domingo 22 de marzo en CDMX

Las actividades programadas contemplan concentraciones desde la mañana y durante el transcurso del día, lo que podría impactar avenidas clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur, Calzada de Tlalpan y vialidades del Centro Histórico.

Alcaldía Cuauhtémoc

Durante este domingo, la alcaldía Cuauhtémoc concentrará varias movilizaciones. A las 09:00 horas se tiene prevista una concentración en Avenida Insurgentes Sur y James Sullivan, en la colonia San Rafael.

Más tarde, a las 10:00 horas, se realizará una concentración-marcha en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, con rumbo aún sin definir, lo que podría generar cierres intermitentes.

También a las 10:00 horas habrá otra concentración en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se reporta otra reunión en Insurgentes Sur y James Sullivan.

Para las 12:00 horas, se suman concentraciones en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, así como en Avenida Juárez 50, ambas en la zona centro, además de otra más en Insurgentes Sur y James Sullivan.

Por la tarde, a las 16:00 horas, se contemplan concentraciones en Paseo de la Reforma 305 y en Avenida Juárez 50.

A lo largo del día también habrá actividad en Manzanillo 49, Atlixco 12 y Tlacotalpan 39, en colonias como Roma Sur y Condesa, lo que podría afectar la circulación local.

Alcaldía Coyoacán

En Coyoacán, las movilizaciones iniciarán a las 11:00 horas con una concentración en Calzada de Tlalpan 3465, en la colonia Santa Úrsula Coapa.

Además, durante el día se mantendrá actividad en Miguel Ángel de Quevedo 1098, en la colonia Parque San Andrés, lo que podría generar tráfico en la zona.

Advierten marchas en CDMX este domingo. Foto: C5

Alcaldía Tlalpan

En esta demarcación, a las 12:00 horas se tiene prevista una concentración en Carretera Picacho-Ajusco 200, en la colonia Jardines en la Montaña.

Asimismo, durante el día habrá presencia de manifestantes en Periférico Sur 4829, en la colonia Parques del Pedregal, una vialidad clave para la movilidad en el sur de la ciudad.

Alcaldía Iztacalco

Por su parte, en Iztacalco se contempla una concentración a las 13:00 horas en Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, zona de alto flujo vehicular.

Recomendaciones para evitar tráfico

Ante este panorama, se recomienda considerar rutas alternas, salir con anticipación y mantenerse informado a través de canales oficiales. Las zonas con mayor impacto serán el Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Insurgentes Sur y vialidades del sur de la ciudad. ¡Maneja con precaución este domingo en la Ciudad de México!

#Precaución

uD83DuDD25uD83DuDE92 Servicios de emergencia se dirigen a trabajar por incendio en Carretera Federal Xochimilco San Pablo y San Francisco, colonia Santa Cruz de Guadalupe, @XochimilcoAl. #911CDMX #OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 22, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui