Apoyo a MIPYMES, fundamental para el desarrollo con bienestar de México y de Sonora: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "Las MIPYMES son fundamentales para el desarrollo económico y el bienestar social de México y de Sonora. A nivel nacional, aportan 52 por ciento del producto interno bruto y son la fuente de empleo de siete de cada 10 personas. En el estado, también siete de cada 10 personas trabajan en alguna de estas unidades económicas".

Lo anterior en el marco de la última reunión de la Convención Bancaria, que organizó la Asociación de Bancos de México en el estado de Quintana Roo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los bancos comerciales a seguir apoyando a las MIPYMES con más créditos, aumentando el financiamiento de 30 por ciento a 45 por ciento del PIB.

La legisladora sonorense recordó que una de las 12 metas del Plan México impulsado por la presidenta de la república, es el financiamiento al 30 por ciento de las PYMES hacia 2030 para consolidar la estrategia de desarrollo industrial en todo el país. Al respecto, se contempla la integración de 50 mil PYMES en sectores estratégicos, así como el incremento del contenido nacional al 65 por ciento en las compras gubernamentales y al 15 por ciento en las exportaciones.

Hacia la revisión del T-MEC, es fundamental aumentar el contenido nacional de los productos que México exporta a Estados Unidos y a Canadá. Nuestro país es rico en materias primas y en capital humano capacitado para desempeñarse en las industrias estratégicas; la apuesta del Gobierno Federal es dar el salto a cadenas de valor nacionales que transformen esas materias primas en productos hechos en México, y el área de oportunidad está en las MIPYMES", explicó la senadora.

De acuerdo con INEGI y la Secretaría de Economía del Gobierno de México, en 2025, había 4.8 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en el país, las cuales representan 99.8 por ciento de las empresas y generaron 71.2 por ciento del empleo nacional. Igualmente, según INEGI, en 2024 había cerca de 109 mil 700 MIPYMES en Sonora, representando 97.7 por ciento de las empresas y 68.6 por ciento de los empleos totales de la entidad.

"Para cumplir los objetivos en materia de desarrollo económico y bienestar social, deben continuar impulsándose las inversiones públicas y privadas. Los programas de financiamiento y de acompañamiento a MIPYMES del Gobierno de México y del Gobierno de Sonora, más los créditos de la banca comercial, son esenciales para la creación y la consolidación de las empresas locales, la generación de empleos formales y, por lo tanto, el mejoramiento de la economía familiar", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui